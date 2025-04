Jak leczyć nerwicę, czyli farmakoterapia i psychoterapia w leczeniu nerwic

Uważa się, że najskuteczniejszą formą leczenia zaburzeń nerwicowych jest łączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. Terapia wyłącznie lekowa może przyczynić się do wytłumienia przykrych objawów, ale nie dotyka źródeł zaburzeń, do których docierają interwencje psychologa. Skutkiem takiego działania, może być sytuacja, w której pacjent żyje na poziomie akceptowalnym społecznie (silne objawy dały ulgę ), ale w istocie nie jest on zdrowy.

Reklama

Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, na ogół stosuje się leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym. Przy czym należy bardzo uważać stosując leki przeciwlękowe (anksjolityczne) ze względu na ogromną siłę uzależniającą tych farmaceutyków.

To jedna z najbardziej przebiegłych nerwic. Jak rozpoznać objawy nerwicy wegetatywnej?

W aspekcie psychoterapii, ciekawostką jest specyficzna droga, którą przeciętny pacjent chory na nerwicę pokonuje, aby wreszcie dostać się do pokoju terapeuty. Ze względu na charakterystyczny – somatyczny charakter objawów, diagnozę rozpoczyna się zazwyczaj od badań lekarskich. Pacjent, nieraz latami, wędruje po lekarzach różnych specjalności w celu wyjaśnienia dolegliwości cielesnych. Wreszcie, po wykluczeniu ewentualnych chorób somatycznych, pacjent kierowany jest do psychologa. Jego objawy nie są w końcu związane z chorobą ciała, ale z chorobą duszy. W tym momencie zaczyna się praca terapeutyczna.

Polecamy: PTSD - jak sobie z nim radzić?

Praca nad zranieniami duszy

Bardzo ogólnie rzecz ujmując, strategie terapeutyczne mają pomóc pacjentowi w wyjaśnieniu źródeł przeżywanych objawów, czyli dojść do ich istoty. Dużo rozmów dotyczy emocji, których pacjent często nie rozumie.

Jest tu miejsce na zmiany w dotychczasowych destrukcyjnych przekonaniach na swój i innych temat. Pacjent ma możliwość odreagować przykre przeszłe doświadczenia i nauczyć się zaspokajać deficyty emocjonalne często wyniesione z domu rodzinnego. Terapia uczy, jak przezwyciężać swoje ograniczenia i zahamowania, w jakim kierunku zmieniać swoją destrukcyjną postawę i pokonywać lęk. Wykorzystywany jest w tym celu potencjał osoby chorej, który jest często ukryty i niewykorzystany.

Ogólnie rzecz ujmując, na skutek działań terapeutycznych, pacjent ma możliwość odnieść zwycięstwo nad skutkami niekorzystnych dziecięcych doświadczeń i zacząć żyć prawdziwie w zgodzie ze sobą i ze światem.

Polecamy: Dawno temu w psychiatrii...

Za najskuteczniejsze w leczeniu nerwicy uważa się szkoły psychoterapeutyczne o orientacji dynamicznej oraz poznawczo – behawioralnej (zwłaszcza w terapii zaburzeń lękowych). Jednak bardzo trudno jest wskazać na wyraźne techniki i metody w psychoterapii. Ze względu na ogromnie bogatą symptomatykę tych zaburzeń, różni pacjenci różnorodnie reagują na konkretne strategie. W tym wypadku, niezbędnym jest wyczucie i umiejętność słuchania osoby pomagającej – terapeuty.

Reklama

Dowiedz się więcej o nerwicy z naszego forum medycznego.