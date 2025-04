Co sprawia, że wyglądamy pięknie? Dobrze dobrany kolor szminki, tusz do rzęs? Drogi krem? Nowa fryzura? Jak lepiej wyglądać i nie wydać na to fortuny? Przeczytaj nasze rady i przekonaj się, że to możliwe.



6 sposobów na poprawę samopoczucia



1. Długi sen

Dobrze przespana noc to najlepszy i najtańszy kosmetyk. Dlaczego? Bo wtedy skóra intensywnie się regeneruje. Odnowa komórek skóry w ciągu dnia jest niemożliwa. Musi się ona bronić przed zanieczyszczeniami, szkodliwym promieniowaniem UV, zmianami atmosferycznymi. Natomiast nocą, kiedy organizm odpoczywa, cera intensywnie pracuje. Uwalniane są wtedy hormony, które sprzyjają odnowie komórkowej. Między godziną 23 a 4 rano komórki dzielą się 10 razy szybciej niż w dzień. Skóra intensywniej oddycha i wchłania składniki odżywcze zawarte w kremie.

Jednak zanim położymy się do łóżka, musimy się zrelaksować, pozbyć złych myśli. W stresie proces odnawiania skóry zostaje zaburzony i nie pomogą najlepsze kosmetyk i.

i. Dlatego nie ma nic lepszego niż ciepła kąpiel na zakończenie męczącego dnia. Rozluźni ona nasze napięte mięśnie i ukoi stargane nerwy. Warto dodać do wody kilka kropli olejku eterycznego. Relaksowi sprzyjają wonie lawendy, melisy, lipy czy rumianku.

Jeśli miewasz problemy z zasypianiem, spróbuj rozpylić w sypialni odrobinę relaksującego zapachu. Sięgnij po spray ułatwiający zasypianie do pościeli i pomieszczeń. Możesz wlać 15 kropli relaksującego olejku do kominka do aromaterapii lub odmierzyć 3 krople i nasączyć nim poduszkę.

2. Więcej ruchu

Wiadomo, że sport poprawia kondycję i rzeźbi sylwetkę. Poprawia także krążenie krwi, zaopatrzenie komórek w tlen oraz przyspiesza oczyszczanie organizmu z zalegających w nim toksyn. Jeśli dawno nie ćwiczyłaś, na początek zrób po kilka skłonów i przysiadów. Każdego dnia dodawaj nowe ćwiczenie. Możesz skakać przez skakankę, uprawiać jogging, jeździć na rowerze czy pływać: wszystko to z korzyścią nie tylko dla swojego wyglądu, ale i zdrowia.

3. Zdrowa dieta

Stan skóry, włosów i paznokci zależy nie tylko pielęgnacji, ale także od tego, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu. Nasz wygląd odzwierciedla stan zdrowia.

Jeśli masz suchą skórę i matowe włosy, na twoim stole jak częściej powinny pojawiać się ryby, zawierające NNKT- niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

na twoim stole jak częściej powinny pojawiać się ryby, zawierające NNKT- niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Gdy cerze brakuje blasku, łamią się paznokcie jedz na śniadanie muesli, ze względu na zbawienne dla skóry i włosów witaminy B, E, cynk, krzem, kobalt.

jedz na śniadanie muesli, ze względu na zbawienne dla skóry i włosów witaminy B, E, cynk, krzem, kobalt. Na problemy z trądzikiem pomoże cynk, który znajduje się w orzechach, ziarnach dyni, słonecznika.

pomoże cynk, który znajduje się w orzechach, ziarnach dyni, słonecznika. Gdy boisz się zmarszczek , zadbaj o to, by w twojej diecie nie zabrakło przeciwutleniaczy, które unieszkodliwiają wolne rodniki, przyspieszające starzenie. Gdzie ich szukać? W śliwkach, oliwie, awokado, cebuli, pomidorach.

, zadbaj o to, by w twojej diecie nie zabrakło przeciwutleniaczy, które unieszkodliwiają wolne rodniki, przyspieszające starzenie. Gdzie ich szukać? W śliwkach, oliwie, awokado, cebuli, pomidorach. Cerę naczynkową wzmocnisz jadając cytrusy - zawierają witaminy C i PP, która uelastycznia naczynka krwionośne

4. Porcja śmiechu każdego dnia

Gdy się śmiejemy, system hormonalny zwiększa produkcje endorfin, nazywanych hormonami szczęścia. Rozpraszają one zmartwienia, zwiększają odporność. Głośny śmiech sprawia, że intensywnie pracują mięśnie twarzy, klatki piersiowej, brzucha. Do płuc dostaje się nawet trzy razy więcej powietrza niż zwykle. Przyspieszeniu ulega krążenie krwi w całym organizmie. A wtedy lepiej zaopatruje ona komórki, także skóry, w tlen i składniki odżywcze. Dlatego nie ma przesady w stwierdzeniu, że śmiech odmładza, bo lepiej ukrwiona skóra staje się jaśniejsza, promienieje, ma ładniejszy koloryt.

5. Systematyczny masaż

Wiemy, że nasza cera potrzebuje kremu, a ciało balsamu. Ale kosmetyki to nie wszystko. Równie ważny jest masaż skóry podczas nakładania kosmetyku. Taki zabieg poprawi krążenie, oczyści skórę z toksyn. Lepiej ukrwiona skóra sprawniej zaopatruje się w tlen i składniki odżywcze zawarte w preparatach pielęgnacyjnych.

Masz problem z obrzękami pod oczam i? Podczas nakładania preparatu pielęgnacyjnego, przez 2-3 minuty delikatnie opukuj skórę pod oczami opuszkami palców.

i? Podczas nakładania preparatu pielęgnacyjnego, przez 2-3 minuty delikatnie opukuj skórę pod oczami opuszkami palców. Krem na policzkach i czole nakładaj ruchami od środka twarzy skroniom. Nos masuj lekkimi spiralnymi ruchami. Wierzchem dłoni wygładzaj skórę od szyi do podbródka.

nakładaj ruchami od środka twarzy skroniom. Nos masuj lekkimi spiralnymi ruchami. Wierzchem dłoni wygładzaj skórę od szyi do podbródka. Z kolei balsam do ciała aplikuj okrężnymi ruchami, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od dołu ku górze. A wcześniej, podczas kąpieli wymasuj ciało szorstką rękawicą lub szczotką.

6. Kontakt z naturą

Miejskie spaliny, urządzenia elektroniczne, jakimi jesteśmy otoczeni na co dzień zaburzają w powietrzu równowagę między jonami dodatnimi i ujemnymi.W naturalnym środowisku więcej jest jonów ujemnych, a to zapewnia nam dobre samopoczucie. Jony ujemne sprawiają, że krew szybciej absorbuje tlen i wszystkie procesy w komórkach przebiegają sprawniej. Mnóstwo jest ich nad morzem, w lesie, po deszczu. W takim otoczeniu odruchowo oddychamy głębiej, a wilgotne powietrze działa jak balsam na wysuszoną skórę. Chodzenie po morskiej wodzie to doskonały masaż, który usprawnia przepływ krwi i limfy, likwiduje obrzęki. Wiele zalet ma również bieganie boso po piasku, trawie czy polnej ścieżce. Pobudza znajdujące się na stopach receptory różnych organów, odpręża, usuwa obrzęki.



Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki".