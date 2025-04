Praca pod presją czasu czasem wynika ze specyfiki zawodu, innym razem jest rezultatem naszego zarządzania czasem. Brak możliwości spokojnego dokończenia zadania wprowadza nerwowość i zwiększa stres. Zobacz, co możesz zrobić by nauczyć się lepiej zarządzać swoim czasem.

Jak nauczyć się zarządzać czasem w pracy?

Jeżeli „gaszenie pożarów” to tendencja związana z Twoją pracą, możesz sprawdzić jakie obowiązki zajmują ci najwięcej czasu. To pytanie dotyczy zarówno czasu jaki zajmuje ci wykonanie zadania, jak i energii umysłowej jaką na to poświęcasz. Często wydaje się, że jak zrobimy coś sami, to zaoszczędzimy czas i energię. Pytanie, czy lepiej samemu spędzić czas na nauczeniu się podstaw księgowania, czy lepiej zapłacić komuś żeby zrobił to za nas?

Po wyłapaniu tych najbardziej czasochłonnych spaw, pozostaje odpowiedzenie na pytanie: „Czy rzeczywiście są najważniejsze i powinny tyle miejsca zabierać w naszym planie dnia?”. Spróbuj rozliczyć się ze sobą. Być może masz wszechmocne poczucie, że beze ciebie świat się zawali i że to najlepiej zrobisz wszystko sama. Przekazanie pracy specjalistom pozwoli nam lepiej wykonać nasze zadania. Na sukces i spokój w pracy przekłada się bowiem ilość naszej uwagi poświęconej temu, na czym się znamy i co strategicznie rozwija naszą firmę/stanowisko, a nie fakt że cała pracę wykonami samemu.

Jak nauczyć się zarządzać czasem w domu?

Jeżeli na pytanie gdzie jesteś najbardziej przeładowa obowiązkami odpowiadasz, że w zasadzie wszędzie i zawsze, to może dotyczy to nie samej kwestii planowania zadań, a umiejętności odmawiania i dzielenia się pracą. Podpowiedzią może być uczucie napięcia, „bycia nie w porządku” kiedy odmawiasz. Jeżeli tak się dzieje, użyteczne jest porozmawianie z coachem albo psychologiem, żeby zrozumieć skąd się bierze to poczucie winy i co można z nim zrobić.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.