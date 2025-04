Odpowiada psycholog Monika Dreger

Reklama

Przede wszystkim powinna się Pani zastanowić, skąd bierze się zazdrość. Proponuję omówić to z psychologiem. Być może narzeczony zrobił lub powiedział coś, co zaburzyło Pani poczucie bezpieczeństwa. Przyczyną mogą być również doświadczenia wyniesione z poprzedniego związku lub z domu rodzinnego. Z silną zazdrością najlepiej radzić sobie z pomocą specjalisty, bo samemu nie jest łatwo pozbyć się tego uczucia. Na razie proszę próbować choć częściowo je opanować – nie doszukiwać się podtekstów, nie robić awantur. Już samo to sprawi, że Pani będzie rządziła zazdrością, a nie ona Panią.

Reklama

Czytaj i dyskutuj o związkach na forum.polki.pl