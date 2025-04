Sprawdź, dlaczego warto mówić „nie”!

Ciężko ci w sposób bezpośredni i konkretny odmówić drugiej osobie? Wstydzisz się powiedzieć wprost, że nie masz ochoty spełnić czyjejś prośby? Oznacza to, że nie radzisz sobie z odmawianiem. Tymczasem to właśnie umiejętność mówienia „nie” pozwala budować relacje, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Natomiast brak stanowczej odmowy ma zazwyczaj negatywne konsekwencje. Jakie?

Dlaczego warto mówić „nie”?

Unikanie mówienia „nie” utrudnia komunikację z innymi. Osłabia czytelność komunikatu, przez co odmowa może stać się nieskuteczna. Narażamy się na niesatysfakcjonujące kontakty z innymi. Jak najczęściej wyglądają?

Nie wyznaczamy innym wyraźnych granic, przez co wzrasta poczucie, że za bardzo wtrącają się w nasze sprawy, jak również w grafik dnia. Czujemy się osaczeni, a także nadmiernie obciążeni .

. Bojąc się niewygodnych zobowiązań, unikamy relacji z innymi, przyjaźni. Dzięki temu nie musimy się tłumaczyć i odmawiać pomocy, jednak czujemy się samotni .

. Nie mówiąc wyraźnie „nie” narażamy się na ponawianie prośby czy propozycji. Zmęczeni ciągłym namawianiem, w końcu zgadzamy się na coś, czego nie chcieliśmy robić. Dajemy się wykorzystywać .

. Brak umiejętności odmawiania może powodować, że będziemy reagować zbyt nerwowo, a nawet agresywnie na propozycje innych.

Jak skutecznie odmawiać?

Należy unikać tłumaczenia się oraz podawania fałszywych przyczyn odmowy. Wymyślanie wymówek i usprawiedliwień tylko sprowokuje rozmowę na temat pokonania, wymienionych przez nas, przeszkód.

Warto używać słów: „nie chcę”, „chcę” zamiast „nie mogę” lub „muszę”. Wówczas dajemy do zrozumienia rozmówcy, że odmawiamy, gdyż jest to w zgodzie z naszymi odczuciami. Staje się dla niego jasne, że po prostu nie jesteśmy zainteresowani propozycją. Stosowanie słów „muszę” czy „nie mogę” daje złudne wrażenie, że mamy ochotę spełnić prośbę, tylko istnieją jakieś zewnętrzne przeszkody. Rozmówca będzie więc dalej przekonywać nas do swojej propozycji.

Skuteczna odmowa powinna być jednoznacznym komunikatem zwrotnym. Stanie się tak, jeżeli na początku naszej odpowiedzi pojawi się słowo „nie”, a następnie nazwiemy to, czego nie chcemy wykonać: „Nie. Nie pozmywam dziś naczyń”. Komunikat dobrze jest wzmocnić konkretnym, prawdziwym uzasadnieniem, np.: „ponieważ czuje się dziś zmęczona”. Ważne, żeby powiedzieć to spokojnie, ale jednocześnie stanowczo.

Jak mówiąc „nie” zadbać o uczucia osoby, której odmawiamy? Przede wszystkim należy unikać ocen, uogólnień, robienia aluzji oraz dobrych rad. Starajmy się mówić o sobie i swoich odczuciach.

