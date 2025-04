Asertywność, czyli umiejętność mówienie "nie"

Wielu ludzi ze względu na brak asertywności, swoją osobowość lub zaburzenia lękowe nie potrafi odmówić, zgadzając się na spełnienie wszystkich próśb bliższych i dalszych znajomych. Niejednokrotnie też ze względu na swój pogląd na świat i wizję pełnionych przez siebie ról społecznych czujemy się zobowiązani do wykonywania zbyt wielu zadań i bierzemy na siebie odpowiedzialność za sprawy, którym nie jesteśmy w stanie podołać.

Sytuacja taka zawsze powoduje, że stajemy się przepracowani, nie mamy czasu dla siebie, czujemy się wykorzystywani. Trwały stres to jedynie początek tego, do czego może nas doprowadzić zbyt daleko posunięta uległość wobec otoczenia i nieumiejętność podtrzymywania z nim prawidłowych kontaktów.

Kiedy psychoterapia jest konieczna?

Najczęściej odpowiedzialne za to są wyuczone od dziecka i dobrze utrwalone wzorce zachowania, które decydują nie tylko o naszych relacjach z ludźmi, ale kształtują także nasz sposób myślenia o nich i o samych sobie. W takiej sytuacji źródło stresu tkwi w naszej psychice. Oczywiście jak zawsze bardzo pomocne mogą się okazać techniki relaksacyjne i próby zachowania higieny psychicznej, ale bez zmiany sposobu patrzenia na samych siebie i otaczający nas świat okażą się niewystarczające. Konieczna jest psychoterapia.

Niestety często ludzie z zaburzeniami, które sprzyjają powstawaniu stresu i negatywnych emocji wychodzą z założenia, że nic im nie dolega – to cały świat się na nich uwziął. Inni zaś dochodzą do wniosku, że po prostu tacy są i nic im nie pomoże. Psychoterapia często daje zadziwiająco szybkie efekty, ale nawet jeśli trzeba na nie poczekać nieco dłużej, potrafią one odmienić życie.

Dlatego jeśli stres, negatywne emocje i poczucie bezradności wobec własnego otoczenia stają się dominującymi doznaniami, warto skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą.