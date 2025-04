Jak nasze przekonania i odczucia wpływają na stres?

Na poziom stresu wpływają różne czynniki, w tym także nasze osobiste przekonania i odczucia. To od nich właśnie zależy, jak przyjmujemy sytuację stresową oraz jakie kroki podejmujemy, by radzić sobie ze stresem, a nawet – czy nasz układ odpornościowy będzie działał dostatecznie sprawnie, by wspierać nas w walce ze stresem.