Zmiana swojego „B”

Pokonywanie negatywnych myśli w sposób bardziej pozytywny i realny może pomóc Ci radzić sobie z obawami. Jednak nadal ciężkie może być dla Ciebie wymyślenie czegoś, co zwalczyłoby konkretne niepożądane myśli (czyli elementu D). Oto spis stwierdzeń, które mogą poddać kilka pomysłów. Przejrzyj je i zastanów się, które z nich odnoszą się do Ciebie i mogą pomóc poradzić sobie z obawami w bardziej pozytywny i konstruktywny sposób.

Stwierdzenia służące radzeniu sobie z natrętnymi myślami

Zamierzam stawić czoło temu problemowi (sytuacji) po to, abym mógł przećwiczyć lepsze metody radzenia sobie w takich przypadkach.

Mało prawdopodobne jest, by to w pełni przynosiło efekty, lecz ważną rzeczą jest ćwiczyć i rozwijać moje zaufanie i pewność.

Wiem, że obawy powodują u mnie gorsze samopoczucie. Zdaję sobie sprawę z faktu, że mogę kontrolować swoje uczucia.

Byłem już wcześniej w takiej sytuacji i wyszedłem z niej cało.

Wiem, że poczuję się tym lepiej, im bardziej przywyknę do radzenia sobie ze stresem.

Będę z siebie taki dumny, gdy poczuję, że zaczynam być spokojniejszy.

Dobrą rzeczą jest nauka kontrolowania swoich nerwów.

Zamierzam całkowicie i w sposób rozważny zmienić swoje samopoczucie.

Sam jestem dowodem na to, że mogę znieść prawie wszystko.

Powyższe propozycje są jedynie przykładami, które pomogą Ci zacząć. A teraz pomyśl nad przynajmniej sześcioma własnymi stwierdzeniami, które odnosić się będą do Twoich osobistych problemów. Możesz w tym celu użyć swojego notatnika. Kluczem do tego, by myśleć w sposób bardziej wyważony, jest nieustanne ćwiczenie. Za każdym razem gdy uświadamiasz sobie, że negatywne myśli pojawiają się w Twojej głowie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl nad jakimiś realnymi i pozytywnymi alternatywami.

Gdy przygotowujesz się do zetknięcia z sytuacją, o której wiesz, że będzie mocno stresująca, pomyśl najpierw nad umiejętnościami, jakie wykorzystasz, by poradzić sobie ze stresem (mogą to być na przykład ćwiczenia oddychania — patrz rozdział następny). Zastanów się, w jaki sposób pokonasz wszelkie negatywne myśli, które się pojawią przed tym wydarzeniem, w trakcie i po nim.

Myślisz negatywnie?

Gdy podejrzewasz, że Twoje myśli są negatywne, zadaj sobie pytanie:

Czy tak naprawdę wygląda sytuacja?

Czy istnieje inna możliwość spojrzenia na to?

Czego się obawiałem, a co mogłoby się wydarzyć?

Co się działo, lub przyszło mi na myśl tuż przed tym, jak zacząłem czuć się w ten sposób?

Czy przywołuję jakiekolwiek zdarzenia z przeszłości, w przypadku których sprawy potoczyły się niekorzystnie?

Wskazówki

Posiadanie „magazynu” własnych stwierdzeń służących radzeniu sobie ze stresem pomoże Ci w bardziej efektywny sposób walczyć z nerwowymi okresami.

Przygotowywanie się z góry do nerwowych sytuacji, z którymi wiesz, że się zetkniesz, może mieć ogromne znaczenie.

Zwalczanie stresu

Na samym końcu swojego notatnika poświęć stronę na stwierdzenia służące walce ze stresem. Dziś zapisz

tam przynajmniej sześć przykładów.

Wzbogacaj tę listę regularnie o kolejne pozycje i równie regularnie ją czytaj.

