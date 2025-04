Nawyki

Ludzie, którzy mają wysoki domyślny poziom szczęścia, wcale nie różnią się od innych. Nie mają supermocy, dodatkowego serca ani nie potrafią przenikać wzrokiem ścian. Mają po prostu inne nawyki. To naprawdę aż tak proste.

Psychologowie twierdzą, że 90% naszego zachowania to nawyki. Aby więc stać się szczęśliwszym, musisz się przyjrzeć swoim nawykom. Niektóre książki i programy twierdzą, że

wystarczy tylko to, że sobie postanowisz, iż będziesz szczęśliwy. Po prostu

podejmij takie postanowienie i to wystarczy.

Nie

zgadzam się z tym. Nie

możesz po prostu postanowić sobie, że będziesz szczęśliwy, tak samo jak nie

możesz po prostu postanowić sobie, że będziesz sprawny fizycznie albo że

będziesz wspaniałym pianistą, i oczekiwać natychmiastowych rezultatów. Możeszjednak zadecydować, że podejmiesz

odpowiednie ku temu kroki, na przykład

zaczniesz ćwiczyć albo brać lekcje gry na pianinie i jeśli będziesz ćwiczył, to

uda Ci się dojść do dobrej formy albo dawać recitale. Tak samo dzięki

praktykowaniu nawyków szczęśliwych ludzi możesz się stać szczęśliwy bez powodu.

Ścieżki nerwowe - do czego prowadzą?

Wszystkie

Twoje nawyki umysłowe i zachowania przyczyniły się do powstania określonych

połączeń nerwowych w Twoim mózgu, podobnych do rowków na płycie gramofonowej.

Kiedy raz za razem myślimy lub zachowujemy się w określony sposób, te ścieżki

stają się coraz wyraźniejsze, a rowki głębsze, podobnie jak wąziutka ścieżka

przez pole staje się coraz szersza i wyraźniejsza, im częściej się nią chodzi.

Ludzie nieszczęśliwi mają więcej negatywnych ścieżek nerwowych. Dlatego właśnie

nie możesz zignorować tego, jak wygląda Twój mózg, i po prostu postanowić

sobie, że będziesz szczęśliwy. Aby

podnieść swój domyślny poziom szczęścia, musisz stworzyć nowe ścieżki w swoim

mózgu.

Mózg i jego zmiany

Kiedyś

naukowcy uważali, że po osiągnięciu dorosłości nasz mózg nie może się już

zanadto zmienić. Jednak nowsze badania przyniosły interesujące informacje na

temat neuroplastyczności naszego mózgu: kiedy myślisz, czujesz i zachowujesz

się w inny sposób, mózg się zmienia, a jego sieć połączeń zostaje gruntownie

przebudowana. Nie jesteś skazany na te same negatywne ścieżki przez całe swoje

życie.

Dr Richard Davidson, wiodący badacz mózgu z Uniwersytetu w Wisconsin,

mówi: „Opierając się na naszej wiedzy na temat plastyczności mózgu, możemy

myśleć o takich rzeczach jak szczęście czy współczucie jako o umiejętnościach,

które nie różnią się niczym od nauki gry na instrumencie lub gry w tenisa…

Możemy nauczyć swój mózg, by był szczęśliwy”.

Niewiele

osób spośród Szczęśliwej 100 urodziło się szczęśliwymi, większość z nich nauczyła

się bycia szczęśliwymi dzięki

praktykowaniu nawyków, które temu sprzyjały.

Fragment pochodzi z książki „Sekret szczęścia. 7 fundamentów życiowej

radości” Marcii Shimoff i Carol Kline (Wydawnictwo Helion, 2010).

Publikacja za wiedzą wydawcy.

