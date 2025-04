Po co nam lęk?

Lęk jest naturalnym stanem każdego prawidłowo funkcjonującego człowieka. W myśl psychologii ewolucyjnej można powiedzieć, że to właśnie lęk w ogromnej mierze przyczynił się do przetrwania gatunku ludzkiego. Stan lęku ostrzegał naszego praprzodka o zagrożeniu w otoczeniu.

Ten mechanizm ostrzegawczy był szybszy od procesu myślenia i pozwalał na błyskawiczną orientację w sytuacji. Lęk współczesnego człowieka, pomimo, że odczuwany jest subiektywnie jako coś nieprzyjemnego i krępującego, niezmiennie spełnia swoją rolę – pozwala na szybką ocenę zdarzeń zagrażających, niepewnych czy poza kontrolą.

Gdy boimy się, a nie wiemy czego

Bywają jednak sytuacje, kiedy lęk pojawia się bez wyraźnego, obiektywnie występującego zagrożenia. Utrzymuje się on stale i niezwykle intensywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Wówczas mamy do czynienia z zespołem lęku uogólnionego (zwanego w skrócie GAD – General Anxiety Disorder).

Objawy lęku przed nieokreślonym

Należy zaznaczyć, że nie jest to stan normalny, towarzyszący życiu każdego człowieka, ale lęk patologiczny uniemożliwiający zdrowe funkcjonowanie. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest uporczywość i przesadność doznawanych objawów. Osoba przeżywająca lęk uogólniony chronicznie boi się tego, co może nastąpić, pisząc potocznie: „zamartwia się” przyszłością.

Przy czym nie jest ona w stanie kontrolować lęku i współwystępujących objawów somatycznych. Do najczęściej pojawiających się symptomów w ciele należą: przewlekłe bóle żołądka wraz z nudnościami i wymiotami, napięcia w mięśniach, przyspieszenie akcji serca, męczliwość oraz zaburzenia snu.

Osoba z zespołem lęku uogólnionego ma problemy z koncentracją, a uwagę swoją kieruje głównie w kierunku poszukiwania antycypowanego zagrożenia. Jej działania skupione są na chronieniu się przed oczekiwanymi nieszczęściami, np. matka zaniepokojona o swojego 19-letniego syna nie pozwala mu wychodzić na spotkania towarzyskie, a gdy ten jednak wychodzi, nasza bohaterka odczuwa wyolbrzymiony niepokój o jego zdrowie.

GAD dotyczy głównie kobiet

Badania dowodzą, że lęk wolno płynący (bo tak można nazwać lęk występujący w zespole GAD) może mieć różne nasilenie w zależności od czynników psychicznych, jak i zewnętrznych. Okazuje się, że w sytuacjach stresowych objawy znacznie się nasilają.

Z kolei w stanie względnego spokoju psychicznego symptomy mogą zmniejszać swoje natężenie i utrzymywać się na poziomie umożliwiającym sprawniejsze funkcjonowanie. Osoby z GAD to znacznie częściej kobiety niż mężczyźni.

Jak leczyć?

Leczenie zespołu lęku uogólnionego najczęściej jest połączeniem interwencji farmakologicznej i psychoterapeutycznej. Przy łagodniejszym przebiegu objawów GAD pomocna jest nieraz sama terapia bez konieczności angażowania środków chemicznych w proces leczenia.

