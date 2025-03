Mózg ma ważną cechę, która pozwala mu się regenerować po trudnych okresach, takich jak depresja, stresujące sytuacje czy uraz. To jego plastyczność, nazywana również neuroplastycznością. Dzięki temu mogą powstawać nowe połączenia między neuronami i nowe neurony. Mózg potrafi sam siebie uleczać, a zdrowe obszary czasami przejmują zadania innych osłabionych lub uszkodzonych jego fragmentów. Regeneracja mózgu zachodzi samoistnie, ale my możemy ją wspomagać. Oto co robić, aby odbudować mózg po depresji.

Spis treści:

O depresji często myślimy jako o chorobie emocji - człowiek staje się przygnębiony i nic go nie cieszy - jednak wszystko co z depresją związane ma swoje źródło w mózgu. To zmiany w tym narządzie odpowiadają za odczuwane objawy depresji, które dotyczą nie tylko emocji. Wiele badań potwierdziło, że depresja powoduje zmiany w mózgu, m.in. wpływa na aktywność różnych jego regionów, a nawet jego wielkość. Depresję powiązano z zanikiem neuronów w obszarach korowych i limbicznych mózgu, a także hipokampu, który odpowiada za pamięć, oraz kory przedczołowej, która zawiaduje planowaniem oraz przewidywaniem konsekwencji podejmowanych decyzji.

Dlatego u osób z depresją występują m.in.:

Według badania opublikowanego w Annals of General Psychiatry, aż 94% osób cierpiących na depresję twierdzi, że odczuwa dysfunkcje poznawcze, nazywane potocznie mgłą mózgową. Jest to trwające przez dłuższy czas uczucie osłabienia koncentracji, czujności, podzielności uwagi oraz pamięci krótko- i długoterminowej. To często martwi nawet po wyleczeniu depresji. Na szczęście mózg ma zdolności regeneracyjne, a my możemy dodatkowo mu pomóc w odnowie.

Dbając o prawidłowe działanie mózgu, wspieramy jego powrót do zdrowia po depresji. Odbudowanie mózgu po depresji jest możliwe dzięki poniższym sposobom.

Psychoterapia pozwala nie tylko złagodzić objawy depresji, ale też odkryć przyczyny i je usunąć. Poza tym wzmacnia działanie przeciwdepresyjne leków. Badania dowodzą, że psychoterapia wpływa na zmiany w mechanizmach neuronalnych mózgu, a jej efekty są długotrwałe.

Według badań leki mogą "przekierować neuroplastyczność na właściwe tory" i odwrócić zmiany w mózgu związane z depresją. Dowiedziono, że niektóre leki odbudowują połączenia między neuronami, a także regulują poziom neuroprzekaźników odpowiadających za przesyłanie informacji w mózgu, co poprawia funkcjonowanie tego narządu po depresji.

Ćwiczenia umysłowe mogą poprawić pamięć, spostrzegawczość i koncentrację po depresji. Wykorzystaj dostępne w internecie i księgarniach książki lub gry z zadaniami usprawniającymi funkcje poznawcze mózgu.

Ruch poprawia zdolność mózgu do adaptacji, tworzenia nowych połączeń nerwowych i neuronów. Ćwicz regularnie, co najmniej kilka razy w tygodniu po 30 minut, aby odbudować mózg po depresji.

Po depresji (i w ogóle) warto jeść zdrowo i różnorodnie, aby mózg mógł się wyleczyć. Codziennie sięgaj po składniki, które są najkorzystniejsze dla układu nerwowego jak: kwasy tłuszczowe omega-3 (tłuste ryby, olej lniany, algi, orzechy włoskie, siemię lniane), antyoksydanty (zielona herbata, zielone warzywa liściaste, jagody, kakao) witaminy z grupy B (zielone warzywa liściaste, orzechy, jajka, pełnoziarniste produkty), a także magnez, cynk i węglowodany złożone.

Związek nastroju i jelit jest silniejszy niż może się wydawać. W dużej mierze serotonina (hormon szczęścia) produkowana jest w błonie śluzowej jelit, dlatego dostarczaj organizmowi produkty zawierające dobre bakterie (kiszonki, zsiadłe mleko, kefir). Zapewniają one właściwą równowagę mikrobiologiczną jelit, dzięki czemu sprawniej działają.

Odpowiednia ilość snu jest niezbędna do regeneracji mózgu po depresji, w tym konsolidacji pamięci i poprawy uważności. Zadbaj o dobre warunku dla odpoczynku i odpowiednią ilość snu (7-8 godzin na dobę).

Techniki relaksacyjne służą zmniejszeniu odczuwania stresu, a to daje większe zasoby energii, które mogą być spożytkowane do odbudowania struktur nerwowych. Wszystkie zajęcia, jakie redukują stres, będą pomagać w regeneracji mózgu. O ile nie są szkodliwe dla zdrowia.

Wsparcie społeczne to niezwykle ważny element w walce z depresją i jej konsekwencjami. Bliskość pomaga w regeneracji po chorobie. Dlatego warto spotykać się ze znajomymi i rozmawiać o tym, co nas trapi z osobami, z którymi czujemy się dobrze, a przede wszystkim szukać momentów radości w swoim życiu.

Jeśli podejrzewamy depresję u siebie lub bliskiej osoby, pomocy szukajmy w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym, u lekarza POZ oraz dzwoniąc na telefon zaufania. Rozejrzymy się wokół i poszukajmy też wsparcia u najbliższych, rodziny lub znajomych. Nie bójmy się prosić o pomoc.

W przypadku pojawienia się dużych problemów emocjonalnych, z którymi ciężko sobie poradzić, warto skorzystać z bezpłatnych numerów telefonów, np.:

Więcej informacji: Gdzie szukać pomocy przy depresji?