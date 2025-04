Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jakie masz talenty? Jeśli nie, koniecznie powinnaś to zrobić. Jeżeli pozostaniesz nieświadoma w tej materii, bardzo prawdopodobne, że nadal będziesz koncentrować się na realizacji zadań, które nijak się mają do twoich wrodzonych zdolności. Tym samym stracisz szansę na rozwój, awans i satysfakcję. Najlepsze wyniki osiągamy bowiem wtedy, gdy robimy to, co nam sprawia przyjemność i w sposób jaki lubimmy.

Choć talent kojarzy nam się np. z geniuszem Mozarta i Picassa, w rzeczywistości jest niczym innym, jak naturalną predyspozycją każdego człowieka. Sprawia ona, że określone czynności wykonujemy w taki, a nie inny sposób. Według Instytutu Gallupa (najstarszej na świecie organizacji zajmującej się badaniem opinii społecznej) nie ma ludzi pozbawionych talentów. Istnieją za to tacy, którzy są ich nieświadomi i nie wykorzystują swoich atutów. Ty też do nich należysz? Pora to zmienić!

Jak odkryć w sobie talent?

Najprościej byłoby zadać sobie pytanie "W czym jestem dobra?" i lista mocnych stron byłaby gotowa. Problem w tym, że odpowiedź mogłaby być nieprawdziwa, ponieważ z reguły nie znamy siebie na tyle, by określić swe atuty.

Chcesz odkryć w sobie talent? Wykonaj następujące ćwiczenia:

Pomyśl, jakie działania zamierzasz podjąć w najbliższym czasie. Spisz na kartce ich efekty (np. chcę regularnie ćwiczyć, za miesiąc będę wbiegać na IV piętro). Po 4 tygodniach porównaj zapiski z rezultatami. Przeanalizuj, jakie cechy (np. upór) pomogły ci je osiągnąć, a jakie utrudniały dotarcie do celu (np. brak samodyscypliny).

Co cię cieszy, napędza? Jaką decyzję byś podjęła, gdybyś była pewna, że twoje działanie zakończy się sukcesem? Przyjmij do wiadomości fakt, że każdy talent ma też ciemną stronę i dopiero wtedy zweryfikuj swoje możliwości. To ważne, bo twoje uzdolnienia mogą być związane z cechą, której u siebie nie lubisz – i przez to nie traktujesz jako potencjału. Załóżmy, że jesteś dobrym strategiem. Potrafisz przewidzieć konsekwencje swoich działań. Ale nieumiejętnie wykorzystany talent stratega może powodować trudności z podejmowaniem decyzji (czyniąc cię np. zbyt asekuracyjną). Dlatego ze swoimi zdolnościami trzeba nauczyć się obchodzić.

Jestem w tym dobra. I co dalej?

Gdy poznasz swoje mocne strony, zastanów się, jakie zajęcia i sposoby pracy pozwolą ci z czystym sumieniem powiedzieć: "Robię to, w czym jestem dobra!". Nie na każdym etapie życia będziesz mogła w pełni wykorzystywać swoje zdolności. Ale warto, byś o nich pamiętała. Dzięki nim łatwiej osiągnąć sukces i poczuć, że jest się właściwą osobą na właściwym miejscu.

Nigdy nie mów: "To nie dla mnie!"

Wykorzystuj każdą możliwość, by sprawdzić, czy twoje wyobrażenia na dany temat pokrywają się z rzeczywistością. To, że nigdy nie lubiłaś rysunku technicznego prawdopodobnie oznacza, że nie zostaniesz architektem. Ale czemu nie miałabyś zająć się dekoracją wnętrz?

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".