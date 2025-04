Naukowcy zajmujący się psychologia pozytywną obliczyli, że tylko 25% sukcesu zależy od ilorazu inteligencji, a 75% uwarunkowane jest optymizmem, wsparciem społecznym oraz postrzeganiem stresu jako wyzwania. Sprawdź, jak zadbać o to, na co masz wpływ.

Pomyśl odwrotnie

Najczęściej powtarzaną receptą na sukces zawodowy jest zdanie: "Jeśli będę pracować więcej, osiągnę większy sukces i wtedy w końcu będę szczęśliwy". Dobrze jest podważyć to przekonanie z kilku powodów. Po pierwsze, w momencie osiągnięcia zakładanego celu, natychmiast zaczniesz szukać kolejnego. Przez to poprzeczka ciągle się podnosi, a wizja szczęścia oddala. Na przykład, jeśli dostaniesz dobrą pracę, to po jakimś czasie możesz zacząć myśleć o jeszcze lepszej. Jeśli w pracy cię awansowali, to niedługo później możesz zacząć się zastanawiać, jak awansować jeszcze wyżej.

Jeśli w ten sposób postrzegasz sukces i szczęście w pracy, to twój umysł może nigdy go nie doświadczyć. Dla naszego umysłu wygodniej i łatwiej jest pracować z innym przekonaniem. Jeśli zadbasz o swoje szczęście, odczuwasz pozytywne emocje, to wtedy automatycznie zaczynasz działać skuteczniej. Dużo lepiej uczysz się lub pracujesz niż z nastawieniem negatywnym, a nawet neutralnym. W ten sposób możesz łatwiej korzystać ze swojej inteligencji, odczuwasz więcej energii, jesteś bardziej twórcza. Te wszystkie czynniki mają oczywiście wpływ na jakość twojej pracy – jesteś bardziej odporna na stres, bardziej produktywna i mniej zagrożona wypaleniem zawodowym. Zostało to poświadczone wieloma badaniami, prowadzonymi przez psychologów, zajmujących się psychologią pozytywną. Na przykład sprawdzano, że lekarze są o 19% szybsi i trafniejsi, jeśli chodzi o wydawanie diagnozy, jeśli są w pozytywnym nastroju niż jeśli są zestresowani.

Jakie masz narzędzia?

Być może zatem należałoby nieco zmienić receptę na sukces w pracy – jeśli znajdziemy swój sposób na dobre samopoczucie, poczucie szczęścia, to łatwiej będzie nam osiągnąć sukces zawodowy. Dowodem na to może być obserwacja skutków wydzielania się dopaminy w naszym mózgu (to hormon, który jest uwalniany w trakcie pozytywnych doznań). Ma ona podwójne działanie – sprawia, że czujemy szczęście oraz uruchamia nasze ośrodki uczenia się w mózgu. A one odpowiadają za dobrą adaptację do środowiska.

Na szczęście naukowcy nie zostawiają nas z tym odkryciem samych. Proponują zestaw narzędzi, dzięki któremu możemy zwiększać nasze pozytywne nastawienie. Zalecają oni uważne, świadome i regularne ćwiczenie, choćby po kilka minut dziennie. Już niecały miesiąc może sprawić, że zmieni się nasz zwykły, utarty sposób działania. Jednym z pomysłów jest robienie pod koniec dnia listy, składającej się z 3 rzeczy, które się wydarzyły i za które możemy odczuwać wdzięczność – to działa, ponieważ już samo wyobrażanie sobie, opisywanie jakiegoś wydarzenia, pozwala je jakby przeżyć na nowo. Prócz tego, zalecają ćwiczenia fizyczne, medytację – to uczy skupiania się na jednej sprawie naraz, a to dla naszego umysłu bardzo pomocne. Aż wreszcie radzą, aby być świadomie uprzejmymi czy pomocnymi dla innych.

Te działania pomogą nam zwiększyć nasze poczucie szczęścia, a dzięki temu, łatwiej będzie nam odnosić sukcesy w pracy.

Agata Seweryn – psycholog,przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.