Wyjeżdżamy na urlop i oczekujemy wypoczynku i dobrej zabawy – nie myślimy o tym, co będzie po powrocie do codziennych obowiązków. Urlop, który nie spełni naszych oczekiwań, rodzi frustrację. Co zatem zrobić, by wakacje spędzić efektywnie, a z wczasów wrócić naprawdę wypoczętym?

Radzi Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:



W ciągu roku Polacy solidnie wykonują swoje obowiązki w pracy, bo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że bez niej zostaną pozbawieni dochodów. Wiele osób poświęca pracy zawodowej znaczną ilość czasu, a to ma swoje konsekwencje. Nierzadko praca wiąże się ze stresem, naturalne są zmęczenie czy też syndrom wypalenia zawodowego. Taki człowiek mniej wydajnie pracuje, częściej dotykają go zaburzenia psychiczne i somatyczne, a także lęki i nerwice.

Dlatego wypoczynek od codziennych obowiązków jest tak ważny. Każdy powinien mieć możliwość zmiany otoczenia, naładowania „akumulatorów” na dalsze miesiące. Niestety, Polacy nie mają nawyków dobrego wypoczynku, mimo że na urlop czekają z utęsknieniem. Kiedy już nadejdzie, okazuje się, że nie spełnia naszych oczekiwań.

Wiele osób nie potrafi zaplanować sobie urlopu – nastawiają się na bierny wypoczynek, który bardzo często wiąże się z nadużywaniem alkoholu, który jest synonimem dobrej i beztroskiej zabawy. Mając dużo wolnego czasu, nie kontrolujemy ilości spożywanego alkoholu. To wiąże się z wpadaniem w tzw. „ciągi wakacyjne”, trwające ok. 10-14 dni. Po takim czasie organizm jest rozregulowany i zatruty.

Ale nie tylko z tego powodu urlop bywa nieudany. Bardzo często mamy duże oczekiwania wobec niego. Polacy bardzo często mają „zadaniowe” podejście do wypoczynku – chcą go bardzo dokładnie zaplanować, nie zostawiając zbyt wiele czasu na zwyczajne „poleniuchowanie”, które kojarzy się z marnowaniem czasu. A przecież każdemu należy się taki okres wyciszenia, który poprawi nasze samopoczucie.

Nie należy też wpadać w pułapki związane ze spędzaniem urlopu ze znajomymi. Często robimy to samo co oni, chociaż niekoniecznie mamy na to ochotę. Uleganie presji nie wpływa dobrze na nasz wypoczynek – dlatego powinniśmy robić to, co nam sprawia przyjemność.

Każdy urlop szybko mija i dla wielu osób powrót do pracy okazuje się bardzo trudny. Dlatego już na etapie jego planowania należałoby zastosować się do kilku zasad, które sprawią, że wypoczynek będzie jak najbardziej efektywny.

Urlopu nie należy spędzać w domu. To miejsce, w którym zawsze znajdziemy sobie coś do zrobienia, a o prawdziwy wypoczynek i regenerację sił jest niezwykle trudno. Wakacyjny wyjazd należy dobrze zaplanować. I robić to, na co się ma ochotę, co jest związane z przyjemnymi uczuciami, wypoczynkiem i zabawą. Dobrze jest wrócić z wakacji co najmniej na dwa dni przed powrotem do pracy, by mieć czas na oswojenie się z końcem urlopu i lenistwa. Pierwsze dni w pracy po urlopie powinny być okresem adaptacji i stopniowego wdrażania się do obowiązków.

Ważne jest, by urlop był czasem odpoczynku od życia zawodowego. Tylko wtedy powrót do pracy będzie przyjemny.

