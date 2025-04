Dobre – złe?

Wszyscy mówimy o dobrych i złych nawykach. Jednak czy naprawdę wiemy, jak je odróżnić?

Może się wydawać, że to pytanie nie jest mądre, lecz zastanówmy się nad charakterem codziennej czynności, jaką jest mycie zębów.

W pierwszym odruchu powiesz zapewne: „Każdy wie, że to jest dobry nawyk”. Owszem — w większości przypadków jest to rzeczywiście dobry nawyk.

Jednak nie zawsze!

Dentysta Karola uświadomił mu, że zaszkodził swoim zębom przez zbyt częste szczotkowanie. Karol nauczył się techniki mycia zębów, jeszcze kiedy był dzieckiem. Chcąc utrzymać zęby w dobrej kondycji aż do późnej starości, szczotkował je przez piętnaście minut po każdym posiłku. Okazało się jednak, że robił to ze zbyt wielką siłą. Dopiero dentysta pokazał mu, jak powinien robić to poprawnie. Zmiana złego nawyku trwała jakiś czas, ale udało się go naprawić.

Większość nawyków ma swoje złe i dobre strony — wady i zalety.

Jak pozbyć się złych nawyków?

Trening pozwoli Ci zdecydować, z którymi z nich chcesz podjąć walkę. Aby pomóc Ci określić, czy dany nawyk jest dobry, zły, czy zupełnie niegroźny, poprosimy o wypisanie korzyści i szkód, z jakimi się wiąże. Kiedy już ustalisz, które z twoich zachowań są złymi nawykami, zidentyfikujesz dobre przyzwyczajenia, jakie chciałbyś rozwijać.

Może się okazać, iż niektóre nawyki uznawane dotąd za „złe”, wcale nie są takie okropne i nie ma powodu, by z nimi walczyć. Być może, tak jak Karol, zdecydujesz, że Twoje złe nawyki trzeba poddać pewnej modyfikacji, tak by uformować z nich dobre przyzwyczajenia. Wynikający z tego dobry nawyk będzie dla Ciebie nagrodą za podjęcie walki.

Strategia walki ze złymi nawykami

Nie żegnaj się zbyt pochopnie ze swymi nawykami. Może się okazać, że będziesz chciał je zatrzymać!

Fragment pochodzi z książki „Jak pozbyć się złych nawyków? Trening” autorstwa Jamesa M. Claiborna i Cherry Pedrick (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.

