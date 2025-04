Spis treści:

Choleryk (od łac. chole, czyli żółć) jest to osoba o „nadpobudliwym temperamencie”, którą charakteryzuje impulsywność, ekstrawertyzm, nieustępliwość i apodyktyczne zachowania. Uważa się, że osoby choleryczne są impulsywne, porywcze, często wybuchają złością i trudno przekonać je do swojej racji.

Temperament choleryka zgodnie z teorią Hipokratesa i Galena jest jednym z 4 typów temperamentów, którymi można opisać ludzi. Pozostałe typy opisane przez greckich uczonych to: sangwinik, melancholik i flegmatyk. Jak uważał Hipokrates dominującym płynem (nastroje odnosiły się do płynów w ciele człowieka) u choleryka jest żółć, która musi się dość często ulewać.

Najważniejsze cechy choleryka to:

determinacja w dążeniu do celu,

wybuchowość,

impulsywność ,

, drażliwość,

arogancja,

silne cechy przywódcze,

skłonność do dominacji,

dynamika w działaniu,

proaktywność.

Choleryk to osoba energiczna, dynamiczna i porywcza. To ekstrawertyk, który często ulega emocjom. Jest silny, konsekwentny i zdecydowany. Choleryk to też urodzony lider, ale ma skłonność do nadmiernego kontrolowania otoczenia i sytuacji, w której się znalazł. Jest pewny siebie.

Choleryk określany jest z jednej strony jako osoba o trudnym charakterze, jednak z drugiej strony niektóre cechy wynikające z takiego temperamentu mogą być przydatne w pracy czy związku.

Zalety cholery​ka:

ambitny,

energiczny,

świetnie zorganizowany,

konkretny,

często kreatywny,

błyskawicznie podejmujący decyzje,

nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, nawet gdy musi płynąć pod prąd,

działa szybko i skutecznie, bez problemu osiąga stawiane sobie cele,

zaraża innych swoim optymizmem i entuzjazmem.

Niestety, to tylko jedna, ta lepsza strona medalu. Po drugiej stronie lustra jest bowiem niekontrolowana emocjonalność. Wszystkie emocje choleryk przeżywa tak mocno, że jest w swoich reakcjach nieprzewidywalny. Także dla siebie samego.

Szczególnie daje się innym we znaki wtedy, gdy coś nie idzie po jego myśli. Np. chciał do kogoś się dodzwonić, a ta osoba nie odbiera. Albo zamawiał czarną herbatę, a dostał zieloną. I gdy np. sangwinik w takiej sytuacji wypije tę, którą dostał, lub spokojnie poprosi o korektę zamówienia, choleryk już będzie się ciskał i robił awanturę.

Wady chole​ryka:

bezkompromisowość,

nadmierna kontrola otoczenia,

chce być ceniony i podziwiany,

raczej nie przyznaje się do błędu i nie przeprasza (choć wie, że przesadził i narozrabiał, tłumaczy to niekompetencją czy złą wolą innych),

rzadko słucha innych,

jest niecierpliwy,

niski poziom empatii,

nie wdaje się w bliższe interakcje z innymi, istnieje trochę poza grupą (chyba że chce kimś pomanipulować),

łatwo wpada w złość,

może być agresywny.

Osoby z temperamentem choleryka są trudnymi partnerami. Dla choleryka jego ego jest często na pierwszym planie przed uczuciami partnera. Trzeba pamiętać, że temperament to dość trwała składowa osobowości. Z tym się po prostu rodzimy.

Czasami nie jest możliwe uniknięcie kontaktu z cholerykiem, dlatego można powziąć pewne działania, aby ułatwić sobie życie z nim. Oto krótka instrukcja obsługi choleryka:

Nie wchodź w dyskusję z cholerykiem, który już zaatakował. To go tylko nakręci. Choć z pewnością jest to trudne, to najlepiej się odciąć (przejdź do innego pokoju, załóż słuchawki i posłuchaj muzyki). Gdy nie ma z kim walczyć, choleryk szybko się uspokaja.

Unikaj konfliktów z cholerykiem. Nie zawsze jest to możliwe, ponieważ choleryk znajdzie sobie pretekst do wybuchu, ale możesz uniknąć eskalacji.

Doceń jego ambicje i starania.

Postaraj się nie brać za bardzo do siebie słów wypowiedzianych w złości przez choleryka.

Zrozum jego potrzebę bycia niezależnym.

Daj mu czas na ochłonięcie.

Staraj się w trudnych sytuacjach zachować spokój. Gdy cholerykowi przejdzie napad złości, czyli, mówiąc obrazowo, uleje mu się porcja żółci, możesz spokojnie przedstawić sytuację i swój punkt widzenia.

W dyskusjach zadawaj mu pytania, które pokażą mu złożoność danej sytuacji i skłonią do myślenia. To typ konkretny, zadaniowy, warto więc jego energię skierować na produktywne tory, a nie ślepą furię.

Nie zaniedbuj własnych potrzeb. Żyjąc u boku choleryka, koniecznie trzeba pamiętać o sobie i swoich potrzebach. W życiu prywatnym to rodzina, grupa odrębnych przyjaciół, odrębne hobby itp. W oficjalnych kontaktach wyraźnie oddzielone życie prywatne od zawodowego. Lepiej bowiem, gdy choleryk czuje dystans do pracownika, nie ma dostępu do jego sfery prywatnej, np. nie może zadzwonić do niego o niestosownej porze, by się na nim wyżyć pod byle pretekstem lub zmusić go przyjścia do pracy w wolnym czasie. Bo jeśli nawet w przypływie dobrego humoru, pozwoli się pracownikowi spoufalić, potem tę bliskość bezlitośnie wykorzysta.

Nie izoluj się od innych. Zawsze trzeba mieć wokół grono ludzi, którzy wprawdzie nas nie obronią, ale będą dla nas odskocznią od codzienności z cholerykiem.

Największe szanse na powodzenie w związkach z cholerykiem mają flegmatycy. Ludzie spokojni, których niekontrolowane ataki złości choleryka nie wyprowadzą szybko z równowagi. Jednocześnie dają cholerykowi poczucie stabilności. Melancholik, który jest wrażliwcem, nie poradzi sobie z cholerykiem. Odchoruje związek. Gdy naprzeciwko choleryka stanie sangwinik, to też nie wróży spokoju, bo choć sangwinik ma pogodny temperament, będzie walczyć z cholerykiem o przywództwo. Najgorzej, gdy choleryk trafi na choleryka. Lepiej sobie nie wyobrażać, jakie mogą być konsekwencje takiego związku.

Aby dowiedzieć się, czy dana osoba jest cholerykiem, można wykonać test dostępny w internecie. Należy odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych cech, które opisują poszczególne typy temperamentów.

Choleryk w pracy to urodzony przywódca, lider. To najbardziej ambitny ze wszystkich temperamentów. Jest zorientowany na cel, wyniki, zdeterminowany i zmotywowany. Sprawdzi się na stanowiskach związanych z zarządzaniem.

Taka osoba ma duże szanse na sukcesy w marketingu i sprzedaży. Nie wytrzyma długo wykonując monotonne zadania. Lubi zmiany i wyzwania. Dlatego może się odnaleźć w pracy handlowca, prawnika, reportera, inżyniera, biznesmena.

Osoby z tym temperamentem bardziej skupiają się na wynikach niż na uczuciach ludzi, co w sferze zawodowej może być postrzegane jako zaleta, ale i wada. Choleryk ma skłonność do pracoholizmu.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 23.03.2018.

