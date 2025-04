Odpowiada psycholog Monika Dreger

Radzę porozmawiać z teściem. Trzeba to jednak zrobić na osobności, nie przy maluchach. Najlepiej będzie wprost powiedzieć, że w Waszym domu dzieci nie upomina się krzykiem, oraz poprosić, by sprawy związane z ich wychowywaniem pozostawił Pani i mężowi. Warto też wspólnie przemyśleć sprawę zachowywania się malców podczas spotkań z dziadkiem. Może należałoby np. proponować im wtedy jakieś wyciszające zajęcia, skoro nadmierne hałasy irytują starszego pana? Ważne, by teść zrozumiał, że liczy się Pani z jego odczuciami. Wtedy łatwiej zmieni swoją postawę, a w rodzinie nie dojdzie do niemiłych zgrzytów.