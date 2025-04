Sposób, w jaki mówisz do siebie, wpływa na efekty Twojej pracy. Ma znaczenie czy w głowie powtarzasz sobie: „nic z tego nie będzie” czy „uda się!”.

Reklama

Jak osiągnąć sukces? Sprawdź, czy jesteś po swojej stronie

Słyszałam takie stwierdzenie: Jeżeli jedna osoba mówi, że uda jej się coś zrobić, a druga mówi, że nie uda jej się czegoś zrobić… - to obie mają rację! Nasze przekonania wpływają na naszą skuteczność. Jaki jest sens robienia rzeczy w które nie wierzymy albo wydają nam się niemożliwe? Dlaczego mielibyśmy wkładać energię w coś, na co i tak nie mamy wpływu? Sprawdź jak sama ze sobą rozmawiasz. Czy nie mówisz do siebie zbyt często :

„To, co zrobię niczego nie zmieni…”

„Po co się starać, to nie ma sensu!”

„Nie da się tego zrobić.”

„Nie mam wpływu na… (np. Czy inni dotrzymają terminu!)”

Jak osiągnąć sukces? Zacznij mówić do siebie inaczej

Jeżeli zauważyłaś u siebie ograniczające przekonania, zastanów się co dalej. Nastawienie do spraw w tej formie będzie tylko źródłem frustracji i stresu. Szansa na powodzenie takich przedsięwzięć jest mała i będzie okupiona dużą pracą. W zamian możesz rozstrzygnąć, czy rzeczywiście warto się tym zajmować. Jeżeli okaże się, że nie masz absolutnie żadnego wpływu na wynik sprawy, to może warto zająć się czymś innym? Tam, gdzie Twój czas i energia zostaną wykorzystane pożytecznie.

Moment kiedy dostrzeżesz i nazwiesz te elementy to okazja, żeby rozważyć zmianę swoich przekonań. Przykładem może być postawa w pracy zespołowej: „I tak nie mam wpływu czy inni dobrze wykonają swoją pracę”. Masz za to wpływ, jak z nimi o tym będziesz rozmawiać, jak się z nimi umówisz, czy dotrzymasz swojej części, jaka będzie jakość Twojej pracy. Poczucie wpływu i kontroli wewnętrznej (w przeciwieństwie do przekonania, że wszystko zależy od czynników zewnętrznych, innych ludzi, losu) jest mocną podstawą do wprowadzania zmian we własnym życiu i płynącej z tego satysfakcji.

Czytaj także:

Znajdź wsparcie w walce ze stresem

Jak lepiej zarządzać swoim czasem?

Poznaj zaskakujący sposób na poprawę samooceny

3 sposoby, jak uczyć się na błędach

Reklama

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.