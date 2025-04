Zwalcz negatywne myślenie!

To jest właśnie negatywna metoda myślenia od elementu B (przekonania) do C (konsekwencje). Dlatego nauczysz się teraz zwalczać i kwestionować swoje nastawienia i myśli. Jedną rzeczą jest jednak zrozumieć wszystko, co zawarte jest w tej teorii, a inną potrafić łatwo dokonać niezbędnych zmian.

Pacjenci często mówią nam o swoich negatywnych nastawieniach w następujący sposób: „One zawsze gdzieś są. Nie wiem skąd się biorą. Nic z nimi nie mogę zrobić.” To jest właśnie największy problem, z jakim stykają się ci, którzy chcą pozbyć się stresujących, depresyjnych rozmyślań. Zdają się one opanowywać nasz umysł, a my nie wiemy, skąd się one wzięły. Są to myśli pojawiające się znienacka.

Bądź świadom swoich negatywnych myśli

Zwiększenie świadomości własnych myśli negatywnych może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego doprowadzają Cię one do strachu. Tym samym może stać się pierwszym krokiem do zredukowania ujemnych emocji oraz nauczenia się konstruktywnego i bardziej użytecznego stylu myślenia. Pomocna w tym procesie będzie dla Ciebie wiedza na temat tego, jak wyglądają myśli negatywne.

Negatywne przekonania

Poniższa lista zawiera cechy charakterystyczne wspólne dla przekonań negatywnych.

Przychodzą do głowy bez żadnego wysiłku z Twojej strony.

Łatwo w nie uwierzyć.

Często nie odzwierciedlają prawdziwego stanu sytuacji.

Trudno je powstrzymać.

Nie są przydatne.

Sprawiają, że jesteś zaniepokojony i trudno Ci ten stan zmienić.

Te negatywne przemyślenia mogą być na początku trudne do zauważenia — najprawdopodobniej nie zawsze jesteś świadom faktu, że cierpisz z ich powodu. Dlatego pierwszym krokiem jest nauka ich rozpoznawania. Rozpocząłeś zwalczanie swoich nastawień, mimo że do niedawna jeszcze pewnie nie brałeś pod uwagę żadnych innych możliwości dotyczących swoich przekonań. Zrobiłeś ćwiczenie, w którym zacząłeś zastanawiać się nad nowym elementem — „D”. Nawet jeśli nie wierzysz jeszcze w możliwość kwestionowania swoich nastawień (w element „D”), to naprawdę nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. To, co teraz robisz, jest nauką myślenia w sposób bardziej ogólny i często bardziej pozytywny. Z czasem automatycznie pojawiające się negatywne myśli przestaną być pierwszymi, jakie przyjdą Ci do głowy, a pożyteczny i pełen optymizmu styl myślenia stanie się regułą.

Ćwiczenie - rozpoznawanie bezwiednie pojawiających się negatywnych myśli

Przykryj czymś listę cech charakterystycznych dla negatywnych rozmyślań.

A teraz wyciągnij zeszyt i zapisz tyle cech, ile po trafiłeś zapamiętać.

Ćwiczenie to jest ważne, gdyż pomoże Ci zacząć łatwiej rozpoznawać błędne wzorce myślenia.

Fragment pochodzi z książki „Jak korzystać z życia bez stresu. Od spiętego do luzaka w 100 dni” autorstwa Christine Wilding i Stephena Palmera (Wydawnictwo Helion, 2007). Publikacja za zgodą wydawcy.