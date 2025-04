Miłość własna i troska o siebie to naprawdę nic złego! Co więcej, jak przekonują psycholodzy, żyjąc w zgodzie ze sobą i realizując swoje pragnienia, osiągamy cudowne poczucie szczęścia i spełnienia w życiu. Nie pytaj zatem, czy warto pokochać siebie. Lepiej już od dziś zacznij w tym kierunku działać!

1. Myśl o sobie jak najlepiej

To bardzo ważne, bo właśnie nasza samoocena w ogromnym stopniu decyduje o tym, czy lubimy swoje życie i potrafimy się nim cieszyć. A zatem... doceniaj siebie. Ktoś powiedział ci coś miłego? Zamiast reagować sceptycznie ("Och, co ty mówisz..."), powiedz sobie: "Zasłużyłam na tę pochwałę". Także patrząc w lustro, nie skupiaj się na mankamentach swojej urody, tylko zauważaj to, co w tobie ładne (np. długie rzęsy, ponętny dekolt). Już taka krótka chwila zadowolenia może sprawić, że łatwiej będzie ci pokochać siebie. Świat też od razu wyda ci się piękniejszy!



2. Miej dystans do niepowodzeń

Traktuj je po prostu jako cenne doświadczenia i nazywaj "dobrymi lekcjami". Przykład: szef surowo ocenił twoje kolejne sprawozdanie. Zamiast się z tego powodu zamartwiać i oczerniać, wyciągnij ze zdarzenia konstruktywne wnioski ("Zacznę teraz bardziej przykładać się do pracy"). To ważne, bo skupiając się na naprawianiu błędów (a nie na tym, co robisz źle), nigdy będziesz myślała o sobie jak o nieudaczniku.



3. Słowo "muszę" zastąp "chcę"

Zastanów się: ile czasu każdego dnia poświęcasz na to, czym lubisz się zajmować, a ile na to, co robisz z konieczności? Czy nie czułabyś się szczęśliwsza i bardziej spełniona, gdybyś np. czasem odpuściła sobie pranie czy sprzątanie, a zaoszczędzony w ten sposób czas wykorzystała na ciekawą lekturę, uprawianie jakiegoś sportu czy wizytę u fryzjera? Jeśli twoja odpowiedź brzmi "tak", to wytrwale pracuj nad tym, by zmniejszyć liczbę tego, co "musisz" przy jednoczesnym zwiększeniu tego, co "chcesz". Dzięki temu nie tylko pokochasz siebie ale też przekonasz się, że naprawdę było warto!



