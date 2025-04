Część ludzi, kiedy może wybrać czy woli przebywać w grupie czy w pojedynkę, wybierze chętnie drugą opcję. Często na tej podstawie podejmuje decyzję o swoim zawodzie. Bardziej pociągają ich zawody, gdzie kontakt z ludźmi nie jest konieczny. Co jednak, kiedy ktoś przebywa sam nie z wyboru, tylko z lęku?

Nieśmiałości często towarzyszy wiele symptomów fizjologicznych, nasze ciało informuje na o napięciu i dyskomforcie. Należą do nich:

Co ciekawe, większość z nas w różnych sytuacjach zaobserwowała u siebie takie reakcje, mimo, że nie uważa się za osoby nieśmiałe. Nie jest to zaskakujące, bo w niewielkim natężeniu to naturalna reakcja na zmianę i towarzyszące jej napięcie. Czym różni się więc zwykła, codzienna nieśmiałość od lęku tej, która przeszkadza nam w kontaktach z innymi?

Unikanie ludzi – wybór czy nieśmiałość?

Różnica polega na tym, że osoby, które są nieśmiałe zamiast traktować to jako informację o swoim stanie, koncentrują na swojej fizjologii całą uwagę. Umyka im cały obraz sytuacji - zamiast myśleć o pozytywnej stronie tego co się dzieje (np. że dołączając do grupy mogą poznać nową ciekawą osobę,) myślą o tym, co mogłoby pójść nie tak i skupiają się na dyskomforcie, który przeżywają. Nawet jeśli jeszcze się nie czerwienią, obsesyjnie myślą o tym, że zaraz zaczną.

Jak pokonać nieśmiałość?

Jeżeli takie sytuacji zdarzają się rzadko i nie paraliżują twojego życia, można sobie radzić z chwilową nieśmiałością uświadamiając sobie, co się dzieje. Zastąpić automatyczną, nerwową reakcję powtarzania sobie w głowie wszystkich możliwych niepowodzeń, racjonalną analizą sytuacji. Postaraj się popatrzeć na tę sytuację jak na film, który oglądasz, wycisz emocje. Można to zrobić odpowiadając sobie na kilka pytań w chwili, kiedy czujesz, że Twoja nieśmiałość bierze górę: ”Co dobrego może mnie spotkać?”, „Czy decyduję się w tym uczestniczyć”, „Czy moje emocje są adekwatne do sytuacji?”, „Co pomoże mi teraz je kontrolować?”.

W ten sposób świadomie przejmiesz kontrolę nad sytuacją. Jeżeli jednak masz wrażenie, że przez Twoją nieśmiałość cierpisz, liczne próby zapanowania nad nią nie przynoszą rezultatu, warto skontaktować się ze specjalistą. Psycholog może Cię wesprzeć w takiej sytuacji i pomóc znaleźć rozwiązanie i zmienić dotychczasowe reakcje.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.