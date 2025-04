Umiarkowany, krótkotrwały stres jest dla ciała jak paliwo. Dzięki niemu możemy szybciej działać, poprawia spostrzegawczość i koncentrację oraz wydajność mózgu.

Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy stres o dużym natężeniu zaczyna nam towarzyszyć na co dzień. Wówczas nasze ciało musi pozostawać stanie ciągłej gotowości, bo poziom hormonów stresu we krwi nie wraca do normalnego poziomu. A taka sytuacja poważnie odbija się na zdrowiu!

Może znacznie obniżyć odporność, a podnieść ciśnienie krwi. Zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej, zawału, zaburzeń miesiączkowania. Osoby, które żyją w permanentnym napięciu częściej miewają też problemy trawienne, cierpią na zgagę i bóle brzucha. Mogą pojawić się też charakterystyczne napięciowe objawy: szum w uszach, bóle głowy, przygnębienie, a nawet stany depresyjne.

Jak pokonać stres? Poznaj 4 sposoby

Aby nie dopuścić do takich powikłań, trzeba nauczyć się szybko rozładowywać napięcie. To jedyny sposób, by obniżyć poziom hormonów stresu we krwi. Oto najlepsze sposoby:

Ćwicz. To niezawodny sposób na oczyszczenie krwi z toksyn wytwarzanych przez hormony stresu. Wystarczy pół godziny dziennie, by organizm odzyskał równowagę. Pij zieloną herbatę. Zawiera ona polifenole, które redukują negatywne skutki stresu wpływające na nasz mózg. Przytulaj się – 10 minut kontaktu fizycznego z bliską nam osobą normalizuje poziom hormonu stresu w organizmie. Żuj gumę. Zdaniem amerykańskich naukowców czynność ta obniża poziom kortyzolu i zmniejsza uczucie niepokoju.

