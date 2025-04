Prawda jest taka, że większość rzeczy które robimy, robimy dla ewentualnych korzyści. Studiujemy, by mieć dobrą pracę. Uczestniczmy w kursach i szlifujemy języki, by nabrać doświadczenia i zmienić ją na lepszą. Przestrzegamy diety, by zmieścić się w wymarzoną sukienkę, pilnujemy demakijażu, by o poranku zachwycać doskonałą cerą. Nic zatem dziwnego, także uprawiając sport chcemy coś "w zamian".

Jakie korzyści, zdaniem uczestniczek naszego testu, płyną z aktywności fizycznej?

Mając możliwość wielokrotnego wyboru ponad 77% odpowiedzi brzmiało "lepsze samopoczucie", "lepszą sprawność" wybrało ponad 70% ankietowanych, "spadek wagi" docenia prawie 60%. Jaki jest klucz do sukcesu? Systematyczność (prawie 50% odpowiedzi), wytrwałość (60% odpowiedzi) i współpraca (ponad 47% odpowiedzi).

Jaka forma aktywności jest uprawiana przez kobiety, które wzięły udział w naszej ankiecie?

Ponad 49% odpowiedzi to "jazda rowerem", "aerobic/fitness" oraz "bieganie/jogging" zebrały po ponad 20% odpowiedzi. Prawie 18% pań regularnie chodzi na basen.

A czy czynne uprawianie sportu idzie w parze z kibicowaniem i czy samo dopingowanie "swoich" przekłada się na to czy i ile ćwiczymy?

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło prawie 21% kobiet, "raczej tak" ponad 42%. Jedna trzecia pań nie dostrzega takiej zależności. Jednocześnie na pytanie "Proszę powiedzieć, jak często ogląda Pani relacje z różnych wydarzeń sportowych?" najwięcej głosów zdobyła opcja "klika razy w miesiącu" (34%).

Kto ma największy wpływ na rozwój zainteresowań sportowych?

Odpowiedź, która padała najczęściej, to "znajomi/przyjaciele" (prawie 42% głosów), potem "ojciec" (prawie 20%) i "szkoła/nauczyciele" – prawie 14%. O dziwo na mamę "stawia" zaledwie 5 %...

Tak naprawdę mniej liczy się rodzaj aktywności, ważniejsze jest to, by w ogóle się poruszać...

Uczestniczki naszej ankiety ze swoimi dziećmi najczęściej spacerują (prawie 60% odpowiedzi) i jeżdżą na rowerze (prawie 24%). Zachęta do uprawiania sportu płynie od ponad 90% osób, które wypełniły naszą ankietę. 52% uczestniczek testu uważa, że najlepiej uprawiać sport razem z dzieckiem, 32% że ważne jest odpowiednie przedstawienie z płynących z niego korzyści. Jednocześnie rodzice liczą się ze zdaniem dzieci i w połowie przypadków to od pociechy wychodzi inicjatywa, z czego możemy się tylko cieszyć!

Niech nie zwiedzie Was jednak odległa "pozycja" mamy w tym "rankingu". Być może dzieci są bardziej podatne na sugestie kolegów i koleżanek, jednak to mama najczęściej odwozi dziecko na treningi, pierze dresy, szykuje kanapki. To dzięki mamie dziecko – zainteresowane jakimś sportem – zaczyna go traktować jako stały element rozkładu dnia. To dlatego Procter & Gamble, w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie, prowadzi kampanię "Dziękuję Ci, Mamo!”. Firma zaprosiła do Londynu ponad 150 mam olimpijczyków z blisko 50 krajów, w tym Polski. W ten sposób dziękuje im za wsparcie, którego udzieliły swoim dzieciom na drodze do Igrzysk Olimpijskich.

