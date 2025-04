Szukaj pomocy!

Jeśli naprawdę niepokoi Cię to, że Twój partner lub partnerka może stanowić dla siebie zagrożenie, skontaktuj się z kimś, kto mógłby pomóc — możesz nawet zadzwonić pod numer telefonu zaufania.

Skąd można wiedzieć, że partner ma myśli samobójcze? To trudne, bo ludzie bardzo się od siebie różnią. Jednak należy wypatrywać takich objawów jak:

mówienie o zakończeniu życia;

pozbywanie się rzeczy osobistych;

ciągła rezerwa i wycofanie;

rozmowy pełne dziwnych aluzji, okazywanie podekscytowania lub zainteresowania śmiercią.

Poprawa – myśli samobójcze?

To tylko niektóre objawy, zatem jeśli naprawdę czujesz, że coś jest nie tak, możliwe, że masz rację. Warto zauważyć, że wedle badań największe ryzyko zachowań samobójczych występuje wśród osób, których stan zdrowia ulega poprawie. Dzieje się tak, ponieważ niemoc, której doznają, cierpiąc na depresję, zaczyna mijać, ale myśli samobójcze pozostają. W miarę powracania do zdrowia chorzy mogą mieć więcej energii, aby skoncentrować się na tych myślach i doprowadzić do ich realizacji.

