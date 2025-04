Jak poprawić koncentrację?

Są takie dni, kiedy nic ci nie wychodzi! Spóźniasz się do pracy, nie potrafisz zebrać myśli, w głowie huczą polecenia szefa, plan zakupów przedświątecznych i kłopoty szkolne dziecka. Ogarnia cię chaos - pora by to zmienić!

Dziś wszyscy narzekają na kłopoty z koncentracją. Pracujesz zawodowo w dużej korporacji? Jesteś gospodynią domową, która ma milion spraw do załatwienia? To nie ma znaczenia, gdyż dekoncentracja może dotknąć każdego! Jeśli coraz częściej przyłapujesz się na tym, że znów o czymś zapomniałaś, bądź stale przeskakujesz myślami z jednego tematu na drugi, a w dodatku masz uczucie, że nie radzisz sobie z codziennymi obowiązkami, to znak, że prawdopodobnie chcesz zrobić za dużo rzeczy na raz. Taka sytuacja rodzi z kolei stres, a on powoduje zwykle... kłopoty z zebraniem myśli. I tak koło się zamyka! Jeśli zatem w danej chwili nie możesz rzetelnie podejść do jednej sprawy, pewnie niebawem wszystkie rzeczy do zrobienia wymkną ci się spod kontroli. Dlatego warto, byś poznała kilka sprawdzonych sposobów na skupienie myśli i poprawę efektywności działania.

Rzeczy ważne i mniej istotne

Pod koniec tygodnia warto zrobić sobie plan spraw do załatwienia. W niedzielne popołudnie zwykle ogarnia cię słodkie lenistwo, tymczasem możesz poświęcić ten czas na przemyślenie swoich obowiązków i ustalenie, czy nadchodzacy czas będzie wymagał od ciebie dużego nakładu pracy. Jeśli tak właśnie jest, umieść pod koniec listy sprawy, którymi nie musisz się zajmować natychmiast. Wykonasz je, gdy znajdziesz rezerwę czasu. Zrób postanowienie, że nie będziesz martwić się całym zamieszaniem, które cię czeka, aż nie wykonasz koniecznych obowiązków, które znajdują się na samym początku listy. Przecież napisanie raportu w firmie jest o wiele ważniejsze niż upieczenie ciasta! Taki plan działania pozwoli ci skoncentrować się na każdym zajęciu, którego się chwycisz. Dzięku temu też odczujesz ulgę, gdy ,,skreślisz" z listy te zadania, które wymagają największego nakładu pracy. A to z kolei sprawi, że z większym zapałem zabierzesz się do wykonania czynności, które może są mniej ważne, ale wciąż na ciebie czekają! W dodatku w ten sposób wykonasz wszystkie zadania nie tylko szybciej, ale i dokładniej.

Każdy dzień przynosi wiele niespodzianek. Dlatego warto codziennie ustalać i modyfikować tygodniowy plan działania. Możesz robić to rano, gdy wstajesz dużo wczesniej, a możesz przemyśleć wszystko w spokoju nocą, gdy leżysz w łóżku i czekasz na sen.

Wszystko na twojej głowie? Zmień to!

Pamiętaj też, że nikt nie może pracować na pełnych obrotach przez cały dzień. Praca, potem zakupy, bez wykonanej uprzednio listy, gotowanie, rachunki do zapłaty, lekcje z dzieckiem... Nie możesz brać wszystkiego na siebie! Podziel się z obowiązkami ze swoim mężem. Jeśli ukochany będzie protestować, wybierz mu takie zadania, które lubi.

Przerwa - czas tylko dla ciebie

Jeśli chcesz przez kilka godzin efektywnie pracować, potrzebujesz kilku przerw - wykorzystaj je maksymalnie! Wstań na chwilę od biurka, by zanieść potrzebne dokumenty koleżance, włącz ulubiony serial, poodkurzaj pokój nie myśląc wtedy o niczym, postaraj się, by twoje dziecko, którym się opiekujesz, choć przez chwilę zajęło się sobą. Najlepiej wykorzystaj wolny czas na dotlenienie organizmu- pomoże zwykły spacer (na przykład połączony z zakupami), lub kilka minut spędzonych przy otwartym oknie. Skup się wtedy na wolnym, spokojnym i głębokim oddychaniu nosem i wypuszczaniu powietrza ustami. Staraj się choć na moment skupić na oddychaniu, a nie na dziesiątkach spraw do załatwienia.

To ćwiczenie ma również inną ważną zaletę - jeśli pracujesz w niedotlenionych pomieszczeniach, narazisz swój organizm na obniżenie sprawności. W skupieniu w pracy nie pomoże też złe oświetlenie. Dlatego pracując przy komputerze zawsze pamietaj, by źródło światła nie odbijało się od ekranu. Najlepiej korzystaj jednocześnie z górnego światła oraz z lampy stojącej obok komputera. Zadbaj też by krzesło, na którym siedzisz było wygodne. W przeciwnym razie będziesz uskarżać się na bóle kręgosłupa, a to z kolei osłabi koncentrację.

Koncentracja - twój cel

W poprawie stanu naszej koncentracji pomogą również wszelkie zajęcia fizyczne. Aerobic, pływanie, czy jazda na rowerze ulepsza nie tylko twoja sylwetkę, ale poprawi też stan ducha. Dlaczego? Powód jest oczywisty- podczas ćwiczeń wytwarzają się w naszym organizmie endorfiny, hormony szczęścia! Poza tym, czas, który poświęcasz na trening czy spacer należy tylko do ciebie i nie może go odebrać żadna pilna do załatwienia sprawa!

