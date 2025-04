Pamięć słabnie wraz z naszym wiekiem. Nie służy jej stres, przemęczenie i niedostatek snu. To dlatego np. po nie przespanej nocy zdarza ci się zapomnieć o ważnym spotkaniu czy wyjść z domu i zostawić włączone żelazko. Jak uniknąć takich wpadek? Ćwicz szare komórki!

Reklama

3 ćwiczenia na poprawę pamięci i koncentracji:

1. Napisz pięć rzeczowników

Wszystkie powinny zaczynać się od tego samego, dowolnego przedrostka, np. "pod" (np.: podpis, podwiązka, podnóżek... itd). Następnie zakryj kartkę i odtwórz te słowa z pamięci. Stopniowo zwiększaj liczbę wyrazów, które chcesz zapamiętać.

2. Przedziel kartkę na pół pionową linią

Po lewej stronie kartki wypisz kolumnę 10 słów, a po prawej – wynotuj tylko dwie pierwsze litery każdego z nich (np. ręka – rę, paczka – pa). Zasłoń lewą kolumnę i wymień wszystkie słowa, patrząc tylko na prawą stronę kartki.

3. Rysuj obiema rękami równocześnie

Staraj się, by rysunek spod lewej ręki był lustrzanym odbiciem tego, który wykonuje ręka prawa. Zawsze czeszesz się prawą ręką? Czasem rób to lewą. To zmusza mózg do zwiększonego wysiłku, więc słaba pamięć już nie będzie twoim zmartwieniem!

Przeczytaj także:

Jak pokonać stres?

6 najlepszych sposobów na przemęczenie

Skutki braku snu

Reklama

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani domu".