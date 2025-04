Co łączy szachy, puszkę sardynek i książki Jane Austen? Wszystkie te rzeczy mobilizują nasze szare komórki do wytężonej pracy! Ty również chciałabyś poprawić pamięć i pracę mózgu? Poznaj 7 prostych rad, dzięki którym wzmocnisz jego potencjał.

Jak poprawić pamięć i pracę mózgu? Oto 7 skutecznych sposobów:

1. Trenuj swoje szare komórki

Im częściej „trenujemy” tzn. stymulujemy mózg do działania, tym większe „ciężary” intelektualne jest w stanie podnosić. Mózg z pewnością rozrusza rozwiązywanie krzyżówek, partyjka szachów, rozgrywka scrabble czy strategiczna gra komputerowa. Nawet niepozorne gry planszowe usprawniają myślenie - nie bez powodu poleca je sama Mensa, stowarzyszenie ludzi o najwyższym ilorazie inteligencji.

2. Nakarm mózg

Mózg pobiera 20% energii z tego, co jemy. Skoro więc nasz potencjał umysłowy jest ściśle powiązany z nawykami żywnościowymi, to powinniśmy przyjrzeć się naszemu menu. Pozytywny wpływ na pracę mózgu mają np.:

Czarne jagody, które chronią nasz mózg przed tzw. stresem oksydacyjnym i szkodliwymi wolnymi rodnikami, poprawiają naszą pamięć, a nawet mogą obniżyć ryzyko chorób otępiennych np. choroby Alzheimera.

które chronią nasz mózg przed tzw. stresem oksydacyjnym i szkodliwymi wolnymi rodnikami, poprawiają naszą pamięć, a nawet mogą obniżyć ryzyko chorób otępiennych np. choroby Alzheimera. Produkty z kwasami DHA i EPA (rodzaje kwasu omega-3). W kwasy te szczególnie obfitują tłuste ryby morskie, np. łosoś, śledzie, sardynki.

Z kolei zamiast napojów energetycznych i słodkich soków, warto pić bogate w polifenole (przeciwutleniacze): zieloną herbatę (wyostrza jasność umysłu i zdolność koncentracji) oraz czerwone wino, którego jedna lampka wypita codziennie również pomoże ograniczyć problemy z pamięcią.

3. Zrób coś nowego

Doświadczając czegoś nowego, decydując się na jakąś nową aktywność, hobby, naukę nowego języka, poznając nowe osoby, zwiedzając nowe kraje – stymulujesz swój mózg. Ta dodatkowa stymulacja i bodźce wzmagają synaptogenezę, czyli procesy powstawania nowych połączeń między komórkami nerwowymi.

Taki trening aktywuje również mielinizację. Mielinizacja to powstawanie otoczek mielinowych wokół aksonów. Te warstwy mieliny są jak dodatkowa porcja mocy dla neuronu, który dynamiczniej przesyła impulsy – w efekcie myślimy sprawniej i szybciej.

4. Weź mózg na jogging

Zastane ciało to zastany mózg. Potwierdzają to specjaliści:

Regularna aktywność fizyczna i świeże powietrze znakomicie działa nie tylko na kondycję fizyczną, ale również na kondycję naszego mózgu. Może nawet obniżać ryzyko demencji, gdyż naukowo dowiedziono, że osoby aktywne fizycznie mają lepiej rozwiniętą i sprawniejszą strukturę mózgu

- tłumaczy neurolog.

Jaki rodzaj sportu wybrać? Specjaliści przekonują, że najlepsze są treningi aerobowe. Wniosek - biegaj, pływaj, trenuj na rowerze, ćwicz aerobik. W zdrowym ciele sprawny mózg!

5. Uważaj na suplementy

Żeń-szeń, ginkgo biloba, guarana - to popularne roślinne suplementy diety, które stosuje się w celu pobudzenia pracy mózgu, usprawnienia koncentracji i pamięci. Tego typu suplementy należy stosować ostrożnie i krótkotrwale. Mogą one wchodzić w interakcje z innymi lekami lub suplementami, które przyjmujemy. Warto przed ich zastosowaniem skonsultować się z lekarzem. Wiele z tych preparatów zawiera kofeinę, która w nadmiarze może być szkodliwa i powodować bezsenność, rozdrażnienie. Nagłe odstawienie suplementów po dłuższym okresie stosowania, może z kolei spowodować objawy odstawienia, tj. zawroty i ból głowy czy nerwowość. Z tego względu powinno się je stosować sporadycznie, zaś energię czerpać ze zdrowej diety – radzi neurolog.

6. Otwórz książkę i zaczytaj się

Nic tak nie pobudza wyobraźni i nie wzbogaca wiedzy jak książka. Co więcej, im trudniejszy tekst, tym bardziej pobudzone neurony i ostrzejszy intelekt! Od prozy wolisz poezję? Ta zwiększa aktywność w prawej półkuli mózgu, co pobudza obszar związany z pamięcią autobiograficzną – skarbnicą naszych doświadczeń i wspomnień, które stanowią o naszej tożsamości. Niezależnie jaką lekturę wybierzemy (eksperci polecają klasykę literatury), pogłębimy ciekawość świata, rozwiniemy słownictwo, zdolności komunikacyjne, analityczne, usprawnimy pamięć i koncentrację.

7. Inspiruj się

Ucz się od mądrzejszych od siebie, dyskutuj, spieraj się, myśl nieszablonowo i kreatywnie. Jeśli szukasz motywacji do rozwoju intelektualnego, bierz przykład z wybitnych umysłów. Stephen Hawking, który cierpi na stwardnienie zanikowe boczne (choroba neurodegeneracyjna prowadząca do paraliżu ciała) jest genialnym fizykiem zajmującym się grawitacją kwantową i teorią czarnej dziury. Mimo fizycznych ograniczeń, jego umysł wciąż jest ostry niczym brzytwa, co inspiruje miliony osób na całym świecie.

