Ostatnie odkrycia amerykańskich naukowców dowodzą, że codzienne zwyczaje mają decydujący wpływ na pracę naszego mózgu. Co więcej: z ustaleń badaczy wynika, że zdolność zapamiętywania nie wcale musi z wiekiem ulegać destrukcji! Trzeba jednak uświadomić sobie jedno – o pamięć i umiejętności umysłowe należy dbać – tak samo jak o ciało. Konieczne jest więc odpowiednie odżywianie mózgu i regularne trenowanie szarych komórek. Ważna jest również zmiana codziennych nawyków – chodzi o to, by tak spędzać czas wolny, by nie rozleniwiał on naszego umysłu. Jak się zabrać do tych zmian? Sprawdź poniżej!

Reklama

Sposoby na szybką poprawę pamięci:

Zmiany na co dzień

Umysł można trenować dosłownie w każdej wolnej chwili. Sprawdź, jak to zrobić.

Zerwij z rutyną - poprzestawiaj przedmioty w kuchni, obejrzyj inny program telewizyjny niż dotychczas lub wróć z pracy do domu inną drogą niż zawsze.

- poprzestawiaj przedmioty w kuchni, obejrzyj inny program telewizyjny niż dotychczas lub wróć z pracy do domu inną drogą niż zawsze. Zmień strony - jeśli nosisz zegarek na lewej ręce, załóż go na prawą. Spróbuj też wykonać inną ręką niż zwykle niektóre proste czynności, np.: czyszczenie zlewu, czesanie włosów, trzymanie telefonu.

- jeśli nosisz zegarek na lewej ręce, załóż go na prawą. Spróbuj też wykonać inną ręką niż zwykle niektóre proste czynności, np.: czyszczenie zlewu, czesanie włosów, trzymanie telefonu. Graj - najlepiej w scrabble czy sudoku. Wymagają one wytężenia umysłu. Możesz też rozwiązywać krzyżówki.

- najlepiej w scrabble czy sudoku. Wymagają one wytężenia umysłu. Możesz też rozwiązywać krzyżówki. Chodź z kijkami - nordic walking wymaga naprzemiennych ruchów rąk i nóg. A to poprawia połączenia między półkulami mózgowymi.

- nordic walking wymaga naprzemiennych ruchów rąk i nóg. A to poprawia połączenia między półkulami mózgowymi. Ucz się - każdego dnia znajduj w słowniku słowo, którego nie znałaś i staraj się go używać.

Dieta warta zapamiętania

Neurony w twoim mózgu, by pracować jak trzeba, potrzebują solidnego zaplecza, czyli dobrych składników odżywczych.

Reklama