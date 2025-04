Ludzie wokół Ciebie są mało serdeczni i ciężko z nimi nawiązać kontakt? Być może rzeczywiście trafiłaś w takie środowisko, a może sama w jakiś sposób kreujesz takie zachowanie. Sprawdź, co możesz zrobić by twoje relacje z otoczeniem stały się bardziej serdeczne!

Co przeszkadza w nawiązywaniu pozytywnych relacji?

Nie jest łatwo nawiązywać nowe znajomości. Często wiąże się to z przekroczeniem własnej strefy komfortu. Jeżeli nie czujemy się dobrze ze sobą, mamy niskie poczucie własnej wartości, sygnały, które wysyłają nam inni mogą być interpretowane jako zagrażające. Na przykład "Uśmiechnęła się jak weszłam do pokoju. Pewnie pomyślała, że głupio wyglądam w tej nowej fryzurze!", " Nie zaprosili mnie na tę imprezę, pewnie nie chcą utrzymywać ze mną kontaktów". Zakładamy, że druga strona ma złe intencje.

Jak to zmienić?

Kiedy takie założenia pojawiają się w głowie, już tylko krok od samospełniającej się przepowiedni. No bo jak tu być serdecznym dla kogoś, kto się z nas śmieje albo nas unika. Lepiej zadbać o siebie, samemu być złośliwym albo trzymającym dystans. Wtedy nawet jeśli ktoś miał wobec nas pozytywne intencje, szybko mógł je zmienić. Jednym ze sposobów radzenia sobie w kontakcie z nowymi osobami jest zakładanie dobrej intencji. Nawet jeśli czyjeś zachowanie jest dla nas niezrozumiałe, reagowanie jakby ktoś nam jednak dobrze życzył.

Co jeszcze możesz zrobić?

Innym rozwiązaniem jest zaciekawienie. Zadawanie pytań i sprawdzanie co się dzieje. Zamiast założenie "Śmieje się z mojej nowej fryzury" - sprawdzenie "Co myślisz o mojej nowej fryzurze ?". Jeżeli jednak nie ma możliwości sprawdzenia, to można wyobrazić sobie, wymyślając kilka możliwych wytłumaczeń czyjegoś zachowania: "Możliwe, że uśmiecha się, bo cieszy się na mój widok, może właśnie skończyła przyjemną rozmowę przez telefon itd"

I na koniec, można też nie zastanawiać się co myślą o nas inni. Skoncentrować się na własnych potrzebach i tym co aktualnie się dzieje, a nie na tym co być może ktoś pomyślał. To duża oszczędność czasu i energii.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.