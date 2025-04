Rzadko jesteś z siebie zadowolona, masz mnóstwo kompleksów, stale coś sobie zarzucasz? Najwyższy czas poprawić swoją samoocenę i uwierzyć w siebie! Wiele z nas ocenia siebie negatywnie. Własnych atutów niemal nie dostrzegamy, mamy natomiast mnóstwo zastrzeżeń do swojego wyglądu, kompetencji oraz życiowych osiągnięć. Zobacz, jak to zmienić!

8 sprawdzonych pomysłów jak poprawić samoocenę:

1. Myśl optymistycznie

Zamiast kolejny raz zadawać sobie pytania w rodzaju: „Czy to mi się uda?”, „Czy oni mnie polubią?”, Czy mam szansę na tę pracę?”, pytaj siebie dla odmiany: „A właściwie dlaczego nie?” Odważne zaprzeczanie bezpodstawnym wątpliwościom na własny temat to sprawdzona recepta na poprawienie samooceny!

2. Nie bierz wszystkiego do siebie

Koleżanki w pokoju coś szepcą między sobą? Nie myśl od razu, że krytykują obwód twoich bioder czy fason płaszcza, w którym przyszłaś do pracy. Pamiętaj, osobą która ocenia ciebie najsurowiej, jesteś ty sama. Inni wcale nie są aż tak krytyczni lub po prostu ignorują sprawy, które ty wyolbrzymiasz.

3. Nie kłopocz się komplementami

Zamiast gwałtownie zaprzeczać pochwale („Oj, co ty mówisz…”), po prostu podziękuj za miłe słowa i... dobrze je zapamiętaj!

4. Stopuj złe myśli

Coś poszło nie tak? Zapomniałaś o imieninach siostry? Obiad się przypalił? Zamiast się o to obwiniać („Znowu się nie spisałam!”), powiedz sobie: „Trudno, błędy zdarzają się każdemu, następnym razem będzie lepiej”. Wybaczając sobie (choćby tylko werbalnie) różne drobne wpadki, z czasem zaczniesz patrzeć na siebie łaskawszym okiem.

5. Unikaj krytykantów

Stroń od ludzi, którzy stale ci przypominają, że coś jest dla ciebie za trudne („Naprawdę uważasz, że poradzisz sobie z założeniem własnej firmy?”). Aby docenić siebie, szukaj towarzystwa tych, którzy kibicują ci w twoich dążeniach i w ciebie wierzą. Dzięki ich wsparciu łatwiej dopniesz swego i… zmienisz zdanie na swój temat.

6. Z nikim się nie porównuj

Przestań zastanawiać się nad tym, co inni mają, a czego tobie brakuje. Koncentruj się na swoich mocnych stronach. Własne plusy (np. ładny uśmiech, punktualność, miły sposób bycia) możesz nawet spisać na kartce i codziennie czytać sobie tę listę na głos. Jest spora szansa, że twoja samoocena poszybuje w górę już po kilku dniach!

7. Negatywne oceny konfrontuj z faktami

Ilekroć zdarzy ci się pomyśleć: „Nic mi się nie udaje”, przypomnij sobie sukcesy z ostatniego tygodnia. Mąż powiedział ci miły komplement? Skończyłaś pisać trudny raport? Upiekłaś pyszną szarlotkę? Dostrzeż te przyjemne wydarzenia i doceń siebie za nie. To pomoże ci zauważyć, że jednak są dziedziny, w których spisujesz się całkiem nieźle.

8. Bądź dla siebie dobra

Staraj się dobrze wysypiać, zdrowo odżywiać, mieć czas na fryzjera czy inne drobne przyjemności (poranna kawa, relaksująca kąpiel, ulubiony serial). To ważne, bo gdy troszczysz się o siebie i się dopieszczasz, to niemal automatycznie zaczynasz czuć się jak ktoś wyjątkowy. Wierzysz, że zasługujesz na wszystko co najlepsze!

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej z Pani Domu