Jesień to dla wielu osób najgorszy czas w roku. Pogoda, ludzie i własny stan zdrowia sprzysięgają się przeciwko nam, odbierając wszelkie siły do normalnego funkcjonowania. Zamiast tracić czas i energię na rozpamiętywanie, jak to cudownie i ciepło by jeszcze kilka tygodni temu, warto wprowadzić kilka zmian do codziennego życia, by szybko zauważyć pozytywne zmiany.

Sen regeneruje



Pierwszy krok to odpowiednia ilość snu. Z powodu zmniejszonej liczby godzin pełnych naturalnego światła nasz organizm zwalnia obroty i częściej upomina się o odpoczynek.

W tym okresie możemy potrzebować więcej snu – nawet o godzinę lub dwie na dobę. Warto zatem położyć się wcześniej niż zwykle i ograniczyć ilość czasu spędzanego na czytaniu przy sztucznym świetle lub oglądaniu telewizji.

Naturalne leki



Świeży imbir, cytryna, pigwa, czosnek, cebula, seler – każdy z nich zawiera cenne właściwości pomocne w walce z nadchodzącym lub panującym przeziębieniem.

Wystarczy zalać dwoma litrami wrzącej wody kilka talarków świeżego imbiru, liście lipy i rumianku oraz dodać kilka kropli cytryny. To istna bomba regenerująca i odkażająca organizm. Dla tych, którzy nie przepadają za aromatem czosnku, ale cenią sobie jego właściwości antybiotykowe, polecam kupić w aptece pastylki zawierające wyciąg z czosnku.

Miód dobry na wszystko



Nikogo nie trzeba już przekonywać do zbawiennych właściwości tego złotego nektaru. Miód nie tylko jest smaczny, ale też oczyszcza organizm z toksyn oraz poprawia odporność.

Polecam: herbatkę z miodem (koniecznie dodanym dopiero po 5 minutach od zalania wrzątkiem!), kromkę chleba z białym serem i łyżką miodu bądź słodkie bułki z płynnym miodem.

Masaże miodowe



Miód nadaje się też do wszelkich zabiegów kosmetycznych na ciało. Tym samym można oczyszczać i wzmacniać organizm nie tylko poprzez picie lub jedzenie miodu, ale też korzystając z masaży z jego użyciem (niekoniecznie z jego syntetycznych odpowiedników – warto używać miodu naturalnego).

Masaż miodowy różni się od innych nie tylko aromatem, ale też wykonaniem. Miód nie powinien być podgrzewany, lecz rozpuszczany między dłońmi masażystki/masażysty. Dzięki temu nie traci swoich właściwości. Ponieważ jest on lepki, rozprowadzając go po ciele czuje się lekkie ciągnięcie skóry, co dodatkowo złuszcza martwy naskórek. Takie same właściwości ma też kawa lub herbata.

Niezastąpiona czekolada



Czekolada jest jak dobry przyjaciel, ale w odróżnieniu od niego… nie wybacza dodatkowych kilogramów. Warto zatem przegryzać gorzką czekoladę – jest zdrowsza niż mleczna z dodatkami.

Jednak kiedy mieliśmy wyjątkowo trudny dzień i czujemy się fatalnie, nie czas na liczenie kalorii. Póki nie czynimy z tego rytuału dobrego na każdy kłopot, nawet tabliczka czekolady zjedzona od czasu do czasu lub rozpuszczona w szklance mleka nie będzie wielkim problemem.

Nastrojowe zapachy



Aromaterapia, czyli leczenie zapachami, ma bardzo długą tradycję.

Większość osób wie, że by uspokoić nerwy i szybciej zasnąć warto skropić poduszkę olejkiem lawendowym lub sosnowym. Doskonale na obniżenie ciśnienia i zmniejszenie napięcia działa też melisa lub kozłek lekarski – pospolicie zwany walerianą. Podobnie działają szyszki chmielu lub męczennica/passiflora. Warto zatem dodać do ulubionej herbaty lub kąpieli szczyptę wspomnianych ziół, przygotować z nich parówkę do sypialni lub wlać skoncentrowany napar do kominka do aromaterapii. Bardzo często woreczki wypełnione lawendą wkłada się do ulubionych zabawek dzieci, by, kiedy je przytulają, wdychały wonne substancje.

Prawidłowa cyrkulacja limfy i krwi



Jednym z polecanych przez kosmetologów i lekarzy sposobem na poprawę kondycji fizycznej ciała oraz ogólnego samopoczucia jest masaż zwany drenażem limfatycznym. Polega on na wykonywaniu serii kolistych, przepychających i rozcierających ruchów w celu polepszenia transportu limfy do naczyń.

Pozwala to oczyścić organizm z toksyn, przyspieszyć działanie układu immunologicznego i zwalczyć infekcje. Masaż taki można wykonywać przy pomocy dłoni lub bański chińskiej, gorących kamieni, muszli lub innych przedmiotów wspomagających oddziaływanie na ciało.

Sauna cię ogrzeje



Idealnym miejscem na pozbycie się toksyn z organizmu, podniesienie odporności oraz ogrzanie się w chłodne dni jest wizyta w saunie.

Warto pamiętać, że nie dla każdego jest to bezpieczna metoda walki z chorobą, a szczególną ostrożność muszą zachować osoby z wysokim lub niskim ciśnieniem, cierpiące na zawroty głowy lub nietolerujące wysokich temperatur.

Nic jednak nie dorówna uczuciu wszechogarniającego ciepła zwłaszcza w chłodny, pochmurny dzień.

