Słońce

Obniżenie nastroju w wielu przypadkach łączy się z brzydką pogodą, najczęściej typowo jesienną szarugą, deszczem i niskim ciśnieniem atmosferycznym. Są osoby, które przy takiej aurze rozkwitają, jednak większość ludzi deklaruje, że nie lubi brzydkiej pogody i przypisuje jej swój obniżony nastrój.

Według niektórych teorii brak słońca rzeczywiście jest przyczyną złego samopoczucia, w związku z czym sugeruje się krótką wizytę w solarium lub terapię światłem.

W słoneczne dni naturalną formą dbania o dobry nastrój są spacery i przebywanie na świeżym powietrzu, najlepiej w połączeniu z ulubioną formą sportu.

Dieta

Niewłaściwa dieta również może być przyczyną obniżonego nastroju. Wydaje się, że prawidłowe odżywianie chroni nas przed wieloma chorobami i przejściowymi, nieprzyjemnymi stanami. Dieta uboga w mikroelementy, zwłaszcza w magnez, którego związki z nastrojem potwierdza wiele badań, może przyczynić się do gorszego samopoczucia, a wyrównanie niedoborów magnezu powoduje powrót dobrego nastroju.

Należy zatem dbać o prawidłowo zbilansowane posiłki, żeby czuć się dobrze. Uzupełnianie niedoborów jakiegokolwiek składnika w postaci dodatkowej suplementacji (czyli kupionych w aptece tabletek czy innych specyfików), należy skonsultować z lekarzem, żeby uniknąć problemów związanych z ewentualnym nadmiarem danej substancji w organizmie. Zarówno niedobór, jak i nadmiar może okazać się szkodliwy dla naszego organizmu.

Słodycze

Jeśli mowa o diecie, nie sposób nie wspomnieć o czekoladzie i słodyczach. Rzeczywiście, mogą one powodować poprawę nastroju, jednak ich efekty są krótkotrwałe i wymagają coraz większego spożycia. Współcześnie mówi się o problemie powszechnego uzależnienia od cukru, który nie jest dla nas korzystny.

Mechanizm działania związków zawartych w czekoladzie oparty jest na endorfinach i magnezie, można więc próbować zastąpić czekoladę odpowiednią modyfikacją diety i uprawianiem sportu, podczas którego również dochodzi do uwalniania endorfin do krwi, co odczuwamy jako poprawę nastroju.

Alkohol

Stwierdzenie, że alkohol poprawia samopoczucie, jest popularne, jednak nie do końca prawdziwe. Prawdą jest bowiem, że mała ilość alkoholu poprawia nastrój, jednak jest to dawka znikoma i produkowana w sposób naturalny przez organizm. Jak się okazuje, picie alkoholu przynosi odwrotny skutek: może pogłębiać objawy depresji i pogarszać nastrój.

Sposób na stres

Stres może być przyczyną złego nastroju. Przykre wydarzenia w domu lub pracy, niepewność, konflikty, itp., mogą wpłynąć na nasze samopoczucie. Jeśli martwimy się lub przeżywamy jakieś wydarzenia, możemy spróbować świadomie uwolnić się od tych myśli. Dobre rezultaty daje też zajęcie się swoim hobby, robieniem tego, co sprawia nam przyjemność.

Drobne, codzienne przyjemności często niwelują małe przykrości, sprzyjając utrzymaniu równowagi. Zachowaniu dobrego nastroju sprzyja również utrzymywanie równowagi między pracą a odpoczynkiem, o czym często zapominamy.

Bądźmy dla siebie dobrzy. Dla siebie samych i dla siebie nawzajem. Dbając o siebie w rozsądny sposób, sprawimy, że będziemy zdrowsi, bardziej zadowoleni z życia, zrelaksowani i z równie pozytywnym nastawieniem podejdziemy do naszego otoczenia.