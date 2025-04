Różne badania pokazują, że na depresję pourlopową, nazwaną przez psychologów post holiday tension – PHT, czyli napięcie pourlopowe, cierpi od 70 do 80% pracujących Europejczyków. Są jednak sposoby, by sobie z nią radzić!

Jak poradzić sobie z depresją po wakacjach? Poznaj 6 skutecznych sposobów:

1. Pielęgnuj wspomnienia z podróży jak najdłużej

Podczas spotkań z przyjaciółmi wymieńcie się historyjkami i ciekawostkami na temat minionych wakacji. Przywołaj w pamięci najpiękniejsze momenty – pozwoli Ci to dłużej delektować się emocjami, jakie towarzyszyły Ci podczas wyjazdu.

2. Pamiętaj o codziennych drobnych przyjemnościach

Ułóż sobie dzień tak, abyś nie odnosił wrażenia, że Twoje życie składa się tylko z obowiązków. Drobne przyjemności, typu obiad na mieście z przyjaciółmi, wyjście do kina, czy wizyta u kosmetyczki, poprawią Ci humor i nie pozwolą popaść w rutynę.

3. Nie popadaj w rutynę

Chociaż raz w miesiącu wybierz się poza miasto. Nie musi to być daleka podróż! Jeśli dobrze poszukasz, z pewnością znajdziesz w swojej okolicy wiele miejsc wartych odwiedzenia. Jeśli planujesz nieco dłuższy wyjazd, koniecznie sprawdź nasze propozycje na spędzenie ciekawego weekendu w Polsce.

4. Zrób coś nowego

Specjaliści udowodnili, że nowe doświadczenia czynią nas bardziej szczęśliwymi. Możesz spróbować nowego sportu, nowej kuchni, wybrać się na kurs egzotycznego języka obcego czy tańca latynoskiego. Być może nowe hobby zainspiruje cię do stworzenia planów na kolejne wakacje?

5. Zastanów się nad swoją obecną sytuację zawodową

Odpoczynek od pracy na wakacjach to okazja, żeby zastanowić się nad przebiegiem swojej kariery. Czy na pewno chcesz wracać do tego miejsca? Może warto rozejrzeć się po rynku pracy i znaleźć dla siebie stanowisko bardziej dopasowane do Twoich oczekiwań.

6. Zacznij planować... kolejne wakacje!

Zastanów się, co w ostatnim urlopie najbardziej ci się podobało, a z czym pożegnałabyś się bez żalu i pod tym kątem zacznij planować kolejny urlop. Planowanie urlopu z wyprzedzeniem ma jeszcze jeden plus - im wcześniej się za to zabierzesz, tym większa szansa że trafisz na atrakcyjne promocje i rabaty.

