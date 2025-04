O ile odrobina zazdrości dodaje związkowi pieprzyku i skłania do starań o partnera, o tyle jej nadmiar tylko go do nas zniechęca. Dlatego warto wiedzieć, jak poradzić sobie z zazdrością.

Reklama

1. Przyjrzyj się sobie

Zastanów się, czy gdzieś po głowie nie kołacze ci się myśl, że tak na prawdę wcale nie zasługujesz na miłość. Szczera odpowiedź na to pytanie może być ważnym krokiem na twojej drodze do uzdrowienia. Nie koniec na tym! Jak jeszcze można poradzić sobie z chorobliwą zazdrością?

2. Przyznaj się do zazdrości

Powiedz partnerowi, w jakich sytuacjach jesteś zazdrosna. Być może partner prowokuje takie sytuacje swoim zachowaniem, bo jest nieświadomy twoich uczuć. Gdy je pozna, będzie mógł zmienić postępowanie.

3. Popracuj nad samooceną

Myśląc o sobie koncentrujesz się głównie na swoich słabościach? Jesteś wobec siebie bardzo krytyczna? Spróbuj to odwrócić. Zastanów się, jakie są twoje mocne strony, za co mogłabyś się pochwalić. Jeśli przychodzi ci to z trudem, rozważ podjęcie terapii psychologicznej. Dzięki niej nauczysz się panować nad negatywnymi emocjami. To wyjdzie na dobre twojemu związkowi.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

5 sposobów, jak przestać zazdrościć innym

Gdy zazdrość niszczy wasze małżeństwo

Zazdrość o młodsze rodzeństwo