Reklama

Problem stresu i kwestia radzenia sobie z nim są stale aktualne. Stresujemy się z różnych przyczyn i w różnym stopniu. I chociaż tego nie lubimy, to z punktu widzenia przetrwania, stres jest nam niezwykle potrzebny. To on motywuje do działania i sprawia, że szybciej podejmujemy decyzje. Niestety często jest tak, że stres utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Gdy zaczyna dominować i przejmować nad nami kontrolę, warto zastanowić się nad tym, jak go skutecznie opanować.

Stres, czyli właściwie co?

Pojęcie „stresu” pojawia się w 1926 roku. Po raz pierwszy wprowadził je do nauk o zdrowiu H. Selye. Stres według niego to "nieswoista reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”. Dziś mówimy o stresie krótkotrwałym i permanentnym. Ten pierwszy motywuje, jest siłą napędzającą do działania. Taki rodzaj stresu towarzysz nam najczęściej podczas egzaminu, przemowy, gdy trzeba podjąć szybką decyzję lub reakcję (ratowanie życia, nieoczekiwana sytuacja na drodze) w czasie ważnych wydarzeń lub uroczystości (ślub, narodziny dziecka itd.).

Innym rodzajem stresu jest ten długotrwały, najczęściej destrukcyjny. Choroba, trudna sytuacja w pracy, problemy rodzinne czy finansowe - przyczyn może być bardzo wiele. Niezależnie od nich, stres ciągnący się tygodniami, miesiącami czy latami może odcisnąć poważne piętno na naszej psychice i kondycji fizycznej.

Stres to gra hormonów między adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem. Adrenalina i noradrenalina są hormonami pozytywnego stresu, a kortyzol przewlekłego i negatywnego - mówi dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach.

Jak powstaje stres?

Za chwilę masz rozmowę w sprawie pracy i czujesz, że ręce same ci się pocą? A może czeka cię trudna dyskusja z małżonkiem? Masz spore problemy finansowe i trudno ci się nie martwić? A może od miesięcy zmagasz się z problemami rodzinnymi i to wszystko mocno cię obciąża? To nic innego jak stres. Skąd się bierze?

W reakcji stresowej biorą udział układ współczulny i oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. W biologii mówi się o reakcji „walcz lub uciekaj”. Co wtedy dzieje się z naszym organizmem? Nadnercza wydzielają hormony (adrenalinę i noradrenalinę), źrenice rozszerzają się, wzrasta tętno, przyspiesza akcja serca i oddech. Wytwarza się też kortyzol. O tym, jak i czy poradzisz sobie ze stresem, decydujesz sama. Niestety nie zawsze jest to łatwe. Na szczęście istnieje wiele naturalnych sposobów, dzięki którym odzyskasz spokój i harmonię.

Najczęstszymi objawami stresu są napięciowe bóle z tyłu głowy, szumy w uszach, przytykania, zawroty głowy, mroczki przed oczami podczas schylania się, mrowienie ręki, stany lękowe w okolicach serca, uciski w żołądku, bardzo często też kobiety „krzyczą” przez pęcherz (parcie na mocz) - dodaje dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach.

Chcesz wiedzieć więcej? O tym, jak stres wpływa na organizm i jak sobie z nim radzić opowiada dr n. med. Ewa Kempisty-Jeznach.

Zwróć uwagę na oddech

Naturalną reakcją organizmu na stres są zaburzenia oddychania. Oddech staje się płytki, a organizm jest niedotleniony. Efekt? Trudniej jest nam się skupić, odczuwamy ból głowy. W sytuacji stresowej postaraj się skupić na właściwym oddychaniu. Głęboko nabierz powietrze i powoli je wypuszczaj. Świadomość tej niby prostej, a jednak jakże trudnej czynności, jest niezwykle ważna. Skupiając się na prawidłowym oddechu, zapomnisz o problemie lub będziesz miała szansę spojrzeć na wszystko z dystansem. Dodatkowo odzyskasz kontrolę nad sobą.

Wypróbuj uspokajającą moc ziół

Są znane od wieków i działają cuda. Kwiat lawendy, ziele męczennicy, kwiat rumianku, ziele werbeny, czy liście lipy to zioła, które możesz pić na co dzień w razie potrzeby. Natomiast popularny kozłek lekarski, obecny między innymi w kroplach walerianowych, napar z szyszek chmielu czy melisa mogą sprawić, że poczujesz się nieco bardziej senna. Nie poleca się ich osobom, które mają zamiar prowadzić auto, a także studentom przed egzaminem.



Wypróbuj sprawdzone leki homeopatyczne

Nie zawierają substancji konserwujących ani żadnych innych dodatków chemicznych. Są naturalne i nie powodują działań niepożądanych, nie wchodzą w interakcje z innymi zażywanymi przez nas lekami czy suplementami. Sprawdzą się w sytuacjach stresujących, nadmiernego lęku czy paniki.

fot. Materiały prasowe

Egzamin, rozmowa o pracę, a może wystąpienie publiczne, które wywołuje spory stres i tremę? W takich sytuacjach może się przydać Gelsemium sempervirens.

Problemy z koncentracją, pamięcią i rozkojarzeniem? W takich przypadkach warto rozważyć Argentum nitricum. Przyda się on również wtedy, gdy dopada nas biegunka oraz ból brzucha, wywołane stresującymi wydarzeniami.

Jeśli nasz stres związany jest z utratą bliskiej osoby, rozstaniem, tęsknotą, pomocna może okazać się Ignatia amara.

Jeśli zaś zmagasz się z samotnością, jesteś płaczliwa i miewasz zmienne nastroje, warto sięgnąć po Pulsatilla.

Aconitum napellus sprawdzi się u osób, które stresują się i panikują podczas lotu samolotem, jazdy windą czy metrem.

W przypadku dolegliwości o charakterze przewlekłym, warto skorzystać z porady lekarza, który dobierze indywidualny sposób leczenia.

Czas na aromatyczną kąpiel

Domowe SPA połączone z aromaterapią to skuteczny sposób na rozładowanie napięcia i relaks. Olejki eteryczne pobudzają zmysły, a ciepła woda odpręża, rozluźnia mięśnie i uspokaja. Do gorącej wody dodaj więc kilka kropel ulubionego olejku (cenny przede wszystkim jest ten lawendowy, melisowy, różany, jaśminowy, rumiankowy oraz pomarańczowy). Dodatkowo pomyśl o kominkach czy dyfuzorach, które również można stosować do rozpylenia relaksujących zapachów.

Zrób dla siebie coś dobrego

Czas dla siebie nie powinien być nagrodą. To coś, co ci się należy, abyś mogła normalnie funkcjonować. Wieczorem pozwól sobie na chwilę wytchnienia. I niech ta chwila będzie taka, jak sobie wymarzysz. Jedni poświecą ten czas na jogę, inni na ulubioną powieść, jeszcze inni na serial, czy obserwację spadających gwiazd. Nieważne, co wybierzesz. Ważne, żebyś poczuła odprężenie i spokój.

Poświęć chwilę na aktywność fizyczną

Wiesz, że podczas aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny, czyli hormony szczęścia? To w zasadzie takie „przeciwieństwa” kortyzolu. Jeśli chcesz skutecznie wygrać ze stresem, pokonaj go czymś przyjemnym. Niech to będzie spacer, nordick walking, joga, stretching, rozciąganie z ulubioną trenerką czy (jeśli masz na to ochotę) podnoszenie ciężarków na siłowni. Ruch, szczególnie ten na świeżym powietrzu, działa kojąco na naszą głowę i ciało. Rozluźnia, dotlenia, pobudza i motywuje!

Porozmawiaj z kimś bliskim

A może raczej „pobądź z kimś bliskim”, bo czasem wspólne milczenie działa lepiej niż tysiąc słów. Świadomość, że mamy obok kogoś, na kogo możemy liczyć i komu możemy się zwierzyć, wyrzucić z siebie problemy dnia codziennego, to prawdziwe panaceum na stres. Postaraj się być szczera i jeśli tylko chcesz, opowiedz o tym, co sprawia ci trudność.

Stres to ludzka rzecz. Ważne, żeby go poznać, zrozumie i umieć złagodzić.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej