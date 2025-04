Jak poradzić sobie ze stresem?

Techniki relaksacyjne, aktywność fizyczna, sport – każdy ma własny sposób, by skutecznie zwalczać stres. Okazuje się, że to jakie metody wybieramy, by pozbyć się stresu, uzależnione jest od naszych indywidualnych cech. Zobacz, jakie strategie walki ze stresem podejmują pesymiści, a jakie optymiści!