Jak objawia się stres?

Serce zaczyna bić szybciej, podnosi się ciśnienie krwi, wydziela się pot, wzmaga czujność, rozszerzają się oskrzela, które ułatwiają i przyspieszają oddychanie. Wszystkie te elementy składają się na fazę alarmową reakcji stresowej. Wywołuje ją, produkowana w wewnętrznej części nadnercza, adrenalina (zwana także epinefryną).

Odziedziczone po przodkach

Reakcję stresu ludzie odziedziczyli po przodkach jako mechanizm, który pozwala przetrwać. Załóżmy, że pierwotny człowiek spotyka mamuta. Co może zrobić w tej sytuacji? Może albo stoczyć bój, albo uciekać ile sił w nogach. W obliczu realnego zagrożenia organizm uwalnia pewne hormony, które mają pomóc mu przeżyć.

Co jest ponadto niezbędne do tego, aby walczyć z mamutem lub szybko przed nim uciekać? Energia, którą czerpiemy przede wszystkim z pożywienia. W stresowej sytuacji potrzebne jest nagłe uwolnienie energii, by zmierzyć się z niebezpieczeństwem albo wykorzystać okazję. Tyle że dla pierwotnego człowieka taka sytuacja to nie najlepszy moment na jedzenie, a więc energia musi zostać zaczerpnięta z innego źródła. To jeden z powodów, dla których ludzie gromadzą energię.

W sytuacji stresowej organizm uwalnia dodatkową dawkę energii dzięki hormonowi zwanego kortyzolem, produkowanym w zewnętrznej części nadnerczy.

Współczesne mamuty

Weźmy dla przykładu kogoś, kto właśnie ugrzązł w korku ulicznym i spóźnia się do pracy. Nasze ciało reaguje tak, jakby się właśnie miało zmierzyć z wielkim mamutem w dżungli! Różnica między pierwotnym i współczesnym człowiekiem polega na tym, że ten drugi często nie może uciec. Reakcja "walcz lub uciekaj" nie zostaje zrealizowana, a nagromadzony stres pozostaje w ciele.

Jakie są objawy nadmiaru stresu?

Objawy dużej ilości stresu to większa ilość tkanki w okolicach brzucha, mniejszy popęd seksualny, niższy poziom energii, trudności z koncentracją i pamięcią. Ludzie często mylą te objawy ze skutkami starzenia.

Ciała współczesnych ludzi są bardzo zbliżone do ciał paleolitycznych przodków. Aby zdobyć posiłek, który dostarczał energii, trzeba było mieć krzepę, a ci, którym się to nie udawało, nie przeżywali. Oznacza to, że geny wynagradzają wysiłkiem. Dzięki ćwiczeniom stan zdrowia się polepsza, a przemiana materii staje się wydajniejsza. Uczyńmy więc ulubioną formę aktywności fizycznej integralną częścią każdego dnia.

