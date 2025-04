Jeśli zdarza ci się tracić dobre samopoczucie na rzecz gorszego nastroju i tego, co się pod nim kryje warto sprawdzić, w którym momencie dnia jesteśmy bardziej podatni na taką negatywność.

Jak pozbyć się negatywnych myśli? Krok 1 - rozpoznaj porę

Zastanów się kiedy atakują cię negatywne myśli? Może trudnym dla ciebie czasem jest dojazd do pracy, męczy się siedzenie w autobusie i dajesz się wtedy ponieść negatywnym emocjom. Jeśli tak, to czas na kolejne pytanie - jak możesz sobie z tym poradzić? Może możesz nadrabiać czytelnicze zaległości, a jeśli to dla ciebie niewygodne odsłuchiwać nagrania książek, które cię interesują? A może twoja dobra znajoma pokonuje tę samą trasę i masz dzięki temu moment na przyjemną rozmowę? To kwestia twojego skupienia uwagi – co wybierasz – złość, że trzęsie, niepokój z powodu czekających cię w tym dniu zadań, a może rozwijanie zainteresowań?

Jak pozbyć się negatywnych myśli? Krok 2 - oceń wagę problemu

Ważne jest także dokonanie analizy – czy negatywne uczucia, które teraz przeżywasz są uzasadnione, czy może zbędne? Uzasadnione są np. te, których doświadczamy po stracie kogoś ważnego, po kłótni – możemy wtedy mieć ochotę płakać czy złościć się – to naturalne i potrzebne. To także może prowadzić do ważnych zmian w naszym życiu – na przykład określenia swoich potrzeb, granic wyrażenia żalu. Jeśli czujesz się zła, bo masz wrażenie, że robisz najwięcej w swoim zespole, to twój gniew może prowadzić do ważnej rozmowy, która być może rozwiąże problem.

W życiu doświadczamy pewnej negatywności i to jest nieuniknione, a także potrzebne. Jeśli jednak czujemy, że „porywają“ nas negatywne uczucia, a nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością, to warto umieć to zauważyć. Możemy to rozpoznać, oceniając wielkość negatywnego uczucia w stosunku do faktów. Jest wyolbrzymione i nadmierne – a ty masz tego świadomość. Kiedy to dostrzegamy, to możemy to kontrolować.

Jak pozbyć się negatywnych myśli? Krok 3 - nadaj znaczenie wydarzeniu

Twoim ważnym narzędziem jest także nadawanie znaczenia wydarzeniom. Możesz martwić się, że ciasto się nie udało, obwiniać się o bycie złą gospodynią lub uważać, że cała praca to była stratą czasu. Ale możesz także uznać ten czas za nabywanie wprawy i uczenie się pieczenia. Perspektywa zależy od ciebie.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.