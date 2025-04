Co możesz o sobie powiedzieć? Pewnie, gdyby zapytać Cię jaka jest Twoja szefowa, przyjaciel czy rodzic, mogłabyś dokładnie ich opisać. Jednak co mogłabyś powiedzieć o samej sobie? Zobacz, jak możesz wykorzystać wakacje, by poznać siebie lepiej.

Jak poznać siebie - zrób to w wakacje!

Kiedy mamy więcej czasu, możemy go wykorzystać na uważniejsze przyjrzenie się sobie. Czy z łatwością możesz powiedzieć, co lubisz? Jak odpoczywasz i jaki rytm życia Ci sprzyja? Łatwiej radzić sobie ze stresem, wcześniej sprawdzając co Cię rozluźnia. Spróbuj wykorzystać wakacyjny odpoczynek jako okazję, żeby poznać siebie jeszcze lepiej. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie ważne? Czy ludzie, którymi się otaczam mają podobne wartości? I wreszcie, czy praca, którą wykonuję jest mi odpowiada?

Dlaczego warto poznać siebie samego?

Wykorzystując czas na poznanie siebie, możesz w bardziej świadomy sposób podejmować decyzje. Jeżeli będziesz miała ochotę – wprowadzać zmiany. Ciekawym doświadczeniem może być trening w obserwowaniu siebie bez oceniania. Oto kilka przykładów:

zamiast: „Mam lepszy/gorszy gust niż bym chciała” powiedz obiektywnie „Lubię wyraziste kolory”,

zamiast: „Mam niemodną fryzurę” - „Mam kręcone włosy do ramion”,

Zamiast: „Mogłabym być lepszym człowiekiem” - „Ważne jest dla mnie, żeby się rozwijać, nie lubię się nudzić”.

Nie musisz wtedy czerpać wiedzy od innych o tym jaka jesteś, zwalnia Cię to z lęku przed ich oceną. A to duży krok w kierunku stabilnej samooceny i polubienia samej siebie.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.