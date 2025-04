W dzisiejszych czasach trudno uniknąć stresu – towarzyszy on każdej sferze życia człowieka. Zbyt silny lub trwający zbyt długo stres negatywnie wpływa na psychikę i ogólny stan zdrowia człowieka. Osoby zestresowane skarżą się na szereg objawów zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych, np. na częste bóle głowy, częste infekcje wirusowe, zaburzenia przemiany materii, kłopoty ze snem, obniżony nastrój czy wzmożoną pobudliwość.

Znerwicowana pamięć

Neurobiolodzy odkryli, że w mózgach osób poddanych bardzo silnemu i przewlekłemu stresowi dochodzi do obumarcia komórek w części odpowiedzialnej za pamięć, czyli w hipokampie. Właśnie z tego powodu osoby znerwicowane, zestresowane często zapominają imiona, nazwiska, terminy, telefony, adresy itp. Czy można temu przeciwdziałać? Zdaniem naukowców najlepszym sposobem jest zmobilizowanie się do poszukiwania rozwiązań, dzięki którym można ominąć stresujące sytuacje lub wyjść z nich.

Radzenie sobie ze stresem

Umiejętność radzenia sobie ze stresem oznacza dążenie do równowagi pomiędzy zewnętrznymi wymaganiami a reakcjami na nie. Ważne jest poszukiwanie takiego poziomu stresu, który zwiększa energię i motywację człowieka. Aby jednak móc znaleźć taki poziom, trzeba najpierw zrozumieć, na czym polega stres. Pojawia się on, gdy człowiek jest pewny, że nie poradzi sobie z wymogami danej sytuacji i że nie dysponuje dostatecznymi umiejętnościami skutecznej obrony przed zagrożeniem.

Strategie walki ze stresem

Jest wiele strategii radzenia sobie ze stresem. Jedni z nas w sytuacjach stresowych podejmują różne działania, poszukują rozwiązań i są gotowi walczyć z trudnościami. Inni uciekają przed problemami, denerwują się, chowają. Niestety takie zachowania prowadzą do narastania problemów, a nie do ich rozwiązania. Zdaniem specjalistów, najlepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest… walka. Dlaczego? Ponieważ mózg poszukując rozwiązań nie traci komórek nerwowych, a wręcz przeciwnie – przyczynia się do budowy nowej sieci połączeń szarych komórek w mózgu (synaps).

