Porównania napędzają problemy z samooceną. W sytuacji, kiedy jesteśmy zalewani informacjami, pojawia się czasem skłonność do sprawdzania, jak wypadamy na tle innych.

Nie tylko możemy porównać się z sąsiadką, ale z całą setką modelek, aktorek i piosenkarek. Podobnie jest w świecie zawodowym - firmy stają się globalne, więc jakość swojej pracy możemy zobaczyć na tle osób z całego świata. Nawet jeśli nie pytamy jak nam idzie! Portale społecznościowe i branżowe zapewnią nam komplet informacji. Efekt ten wspierają pracownicze systemy ocen okresowych. Co chwilę ktoś sprawdza czy mieścimy się tej lub innej normie.

Po powrocie do domu możesz obejrzeć w telewizji krótki reportaż o doskonałych, wypoczętych matkach, które rewelacyjnie godzą pracę zawodową i prowadzenie domu. Na pewno też znajdziesz podobny artykuł w jednej z czytanych przez ciebie gazet uzupełniony o informacje jak mieć udany związek i seks. Dorównywanie tym wszystkim standardom może okazać się frustrujące. Co chwilę w porównywaniu się ja - inni coś wychodzi na naszą niekorzyść.

Alternatywą jest porównywać się mniej. Spostrzegać świat raczej jako obserwator niż sędzia. Łatwiej wtedy o spojrzenie na siebie łaskawszym okiem. Odruchowo zgadzamy się na narzucane nam kategorie: dobrego pracownika, idealnej figury modelki, zawsze cierpliwej i obecnej matki. A przecież możliwości tych kategorii jest więcej i możemy sami o nich decydować. Mamy w życiu dobry trening w dopasowywaniu się do narzuconych norm. Szkoła jest miejscem, które wtłoczyło nam ramy prawidłowych odpowiedzi, sposobu pisania opowiadań itd. Nie sposób funkcjonować bez pewnych ram w społeczeństwie. Nie oznacza to jednak, że to powinien być jedyny sposób spostrzeganie przez nas świata.

Zastanów jakie są Twoje kategorie, co dla Ciebie jest ważne. Być może nikt tak jak Ty nie bawi się z dziećmi, nie potrafi upiec sernika, wytrzymale ćwiczyć, realizować się w pracy? Porównywanie się do innych niesie ze sobą pułapkę, że znajdzie się ktoś kto robi to lepiej. Stąd propozycja – najlepiej porównywać się do siebie na przestrzeni czasu. Jaka byłam, co potrafiłam kilka lat, miesięcy temu? Jak mi szło to za pierwszym razem, a jak mi idzie teraz kiedy już mam doświadczenie.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.