Trudno znaleźć osobę, która choć raz nie poczułaby bolesnego ukłucia wywołanego zazdrością, choćby o czyjeś osiągnięcia, wygląd czy dobytek.

Dzieje się tak, ponieważ nieustannie porównujemy się z innymi i jeśli wypadamy gorzej, nie czujemy się z tym dobrze. To naturalny stan. Co więcej, niepokój czy gniew spowodowany brakiem czegoś, co ma ktoś inny, może działać na nas dopingująco. Zaczynamy bowiem dostrzegać swoje słabsze strony i pracujemy nad nimi, żeby tej czy innej osobie dorównać. Gorzej, jeśli te przykre uczucia towarzyszą nam stale i z taką siłą, że np. źle drugiemu życzymy. Zamiast nabrać wiatru w żagle, dążyć do sukcesu, przeżywamy wówczas stresującą zawiść. Czujemy się niewiele warci, sfrustrowani, źle śpimy... Jak sobie wtedy pomóc?

1. Zdobądź się na obiektywizm

Zostałaś pominięta przy podziale premii i widząc radość nagrodzonego kolegi, czujesz ucisk w gardle? Masz oczywiście prawo odczuwać złość, gdy nie zostajesz doceniona przez przełożonych. Jednak może zamiast się stresować, nie spać po nocach czy krzywo patrzeć na kolegę, powinnaś raczej dopuścić do siebie myśl, że bardziej od ciebie zasłużył na wyróżnienie? Dzięki obiektywnej ocenie sytuacji często nie tylko udaje nam się zapanować nad gniewem. Rosną również nasze szanse na sukces, bo zaczynamy

intensywniej na niego pracować!

2. Zamiast zazdrościć, działaj!

Przytyłaś i z niechęcią patrzysz na zgrabną szwagierkę, która świetnie wygląda w obcisłych dżinsach? Ilekroć się spotykacie, burzy ci się krew? Swoją zazdrość postaraj się obrócić na własną korzyść. Jak? Popracuj nad swoją sylwetką. Zacznij biegać, wsiądź na rower, pływaj! Albo zmień dietę na taką, która pozwoli ci pozbyć się nadwagi. Pamiętaj, zazdrość wcale nie musi być niszcząca. To uczucie może stać się też pozytywnym impulsem, by spełnić wreszcie swoje pragnienie!

3. Spójrz na problem inaczej

Zżera cię zazdrość, bo kierownicze stanowisko objęła koleżanka a nie ty? Zadaj sobie proste pytanie: „Czy naprawdę byłabym dużo szczęśliwsza, gdybym zdobyła to, co udało się komuś innemu?”. Weź pod uwagę, że nie zawsze to, co mają inni, jest tak samo dobre dla nas. Funkcja kierowniczki to nie same przyjemności, ale także znacznie większa odpowiedzialność i stres, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. Jednak dalej marzysz o awansie? Rozważ zatem zmianę pracy, skoro w obecnej firmie sukces wydaje się leżeć poza twoim zasięgiem.

4. Nie porównuj się z nikim

Irytują cię sąsiedzi, którzy opływają w luksusy, podczas gdy wy z mężem z trudem wiążecie koniec z końcem? Chciałabyś jak oni jeździć na drogie wczasy i nosić modne, eleganckie stroje? Pamiętaj, zazdrosne oczy dostrzegają tylko blask. Tymczasem sprawy nie zawsze są takie, jakimi je widzimy na pierwszy rzut oka. Skąd wiesz, że życie sąsiadów to słoik miodu? Może te dostatki, w które opływają, zostały okupione wysiłkiem, którego ty i mąż nigdy nie chcielibyście się podjąć? Pamiętaj, zawsze znajdziesz osoby, którym coś udało się lepiej niż tobie!

5. Zacznij doceniać to, co masz

Gdy myślisz o synu znajomych, wpadasz w chandrę, ponieważ chłopak wspaniale się uczy, a twoja pociecha wydaje się mniej zdolna? Zamiast skupiać się na słabszych stronach syna, pomyśl o jego atutach. Przecież na pewno takie ma! Najlepiej spisz je sobie wszystkie na kartce („Moje dziecko jest posłuszne, towarzyskie, radosne, ładnie rysuje...”) i często czytaj tę listę na głos. To naprawdę świetny lek na zazdrość!