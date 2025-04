Jak przestać zazdrościć innym?

Wydaje ci się, że wszyscy mają coś "lepszego" niż ty? Ładniejszą sylwetkę, wyższe zarobki, czulszego męża, grzeczniejsze dzieci? Chciałabyś wreszcie zacząć cieszyć się tym, co masz zamiast ciągle zazdrościć innym? Przeczytaj, jak możesz to zrobić!



Każdy z nas przynajmniej raz w życiu poczuł bolesne uczucie zazdrości o to, co mają lub potrafią inni. To normalne, wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi, piękni i zadowoleni z życia. Problem zaczyna się wtedy, gdy zazdrość zamiast dopingować do zmiany wywołuje uczucie niedostatku i frustracji własnym życiem. Jak sobie poradzić z uciążliwym uczuciem i zacząć sieszyć się tym, co już mamy? Możesz osiągnąć ten cel wykorzystując 5 poniższych rad!

1. Doceń to, co masz

Być może rada ta wyda ci się banalna, ale bardzo często niedoceniamy tego, co już jest. Skupiając się na niedostatkach pomijamy istotne rzeczy, uznając je za standard. Czy napewno nie ma niczego, z czego jesteś dumna, co sprawia ci radość? Spróbuj sporządzić listę rzeczy (bez porównywania ich do innych!),które chciałabyś zatrzymać takimi, jakie są. Być może już ten punkt uświadomi ci, jak dużo dobrych rzeczy dzieje się w twoim życiu!

2. Wyznacz swoje cele

Zamiast zazdrościć - postaraj się osiągnąć to sama! Zrób listę dla Ciebie rzeczy, które chciałabyś mieć, osiągnać lub zmienić. Wybierz z nich 3 najważniejsze, które możesz zrealizować i.... działaj! Zastanów się co jest ci potrzebne do realizacji celu, opracuj szczegółowy plan działania i po prostu to zrób. Pamiętaj, że wielki sukces składa się z wielu małych kroczków. Czy może jeden z nich wykonasz już dziś?

3. Odpuść sobie niemożliwe

Jesteś drobną brunetką, a chciałabyś być długonogą, wysoką blondynką? Marzy ci się znów mieć 20 lat? Cóż, pewnych spraw po prostu nie zmienisz. Zastanów się za to, jaką korzyść przyniosła by ci realizacja tego "niemożliwego" celu? Być może efekt ten można osiągnąć innymi, dostępnymi ci metodami? Na wszystko jest sposób! Być może przebierana impreza ze znajomymi z dawnych lat pozwoli ci znów poczuć się młodo? Spróbuj!

4. Nie porównuj się do innych

Większość z nas próbuje podnieść swoje poczucie wartości porównuje się do innych i... wynajdując rzeczy w ktorych sami są gorsi. To błędne koło, które wpędza cię w kompleksy i złe samopoczucie. Jeśli i ty tak robisz, natychmiast przestań! Następnym razem, gdy najdzie cię ochota na takie porównania, spróbuj pomyśleć o czymś innym. Widziałaś ostatnio dobry film? Na wieczór zapowiada się sympatyczne spotkanie z przyjaciółką? Ile jest przyjemnych rzeczy o których możesz pomyśleć, zamiast sama sobie robić przykrość bezsensownymi porówaniami?

5. Ciesz się z sukcesów innych

Co ci szkodzi pogratulować znajomej z pracy awansu? Albo powiedzieć koleżance, że świetnie wygląda? Zamiast zgrzytać zębami z zazdrości spróbuj cieszyć się z sukcesów innych. Taka taktyka ma dwa plusy. Po pierwsze zamieniasz nieprzyjemną zazdrość na pozytywne uczucie, a z drugiej strony tworzysz wokół siebie pozytywną aurę, w której tobie samej będzie się lepiej żyło. A może w rewanżu i ty usłyszysz komplement, którego się nie spodziewasz?