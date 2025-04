Na pracę w weekendy skazani są przedstawiciele wielu zawodów np. sprzedawcy w sklepie, pracownicy w bankach, pracownicy służby zdrowia czy służb mundurowych. Niestety także pracownicy prywatnych firm często muszą spędzić sobotę w biurze, gdy na przykład trzeba pilnie skończyć rozliczenie kwartalne. Gdy jedni odpoczywają i korzystają z dobrodziejstw czasu wolnego, inni muszą siedzieć w pracy. Jest to z pewnością frustrujące i w dodatku dezorganizuje życie osobiste.

Jak sobie z tym poradzić? Oto kilka praktycznych pomysłów:

1. Dokładnie zaplanuj zajęcia i obowiązki domowe

Większość osób w weekend sprząta mieszkanie i robi większe zakupy. Ty musisz to rozłożyć na

poszczególne dni w ciągu tygodnia. Zrób listę zakupów i wybierz się do dużego marketu po pracy w dzień roboczy, kiedy jest mniej ludzi. Wybierz sklep, który jest czynny do późna. Ewentualnie możesz po prostu zamówić zakupy online. Jeśli w dany weekend pracujesz, odpuść sobie duże sprzątanie – zaległości nadrobisz w najbliższy wolny dzień. Osoby mające partnera lub starsze dzieci powinny poprosić je o wsparcie i wyręczenie w niektórych obowiązkach.

2. Nie idź na imprezę w piątek, jeśli pracujesz w sobotę.

Być może lubisz co piątek wyskoczyć ze znajomymi na miasto, jednak późny powrót do domu sprawi, że na drugi dzień w pracy będziesz do niczego. Lepiej w piątkowy wieczór porządnie się zrelaksować, obejrzeć dobry film, wziąć długą kąpiel i położyć się wcześniej spać –wówczas w kolejny dzień pracy nie odczujesz dużego zmęczenia. Relaks zapewni Ci również dobra książka czy gra planszowa z całą rodziną.

3. Zadbaj o pozytywne nastawienie

Złość z powodu konieczności pracowania w weekend w niczym Ci nie pomoże. Rano przed pracą weź orzeźwiający prysznic i przyrządź sobie ulubione śniadanie. W drodze do pracy posłuchaj muzyki lub audiobooka i nie myśl o obowiązkach, ale o tym, co ciekawego zrobisz po powrocie do domu. Jeśli masz taką możliwość i pogoda dopisuje, wysiądź na wcześniejszym przystanku, by z samego rana zażyć trochę świeżego powietrza podczas krótkiego spaceru. Pamiętaj o drugim śniadaniu, które możesz wziąć z domu lub kupić podczas przerwy południowej.

4. Spraw, by czas wolny po pracy w weekend był przyjemnością

Weekendu, podczas którego pracujesz, nie musisz spisywać na straty. Choć nie masz możliwości porządnie wypocząć, to warto wcześniej zadbać o choćby małe przyjemności przez te kilka godzin po powrocie z pracy. Kup sobie po drodze pyszne ciastko w cukierni, zamów posiłek online z dowozem do domu, wypożycz ciekawy film na VOD lub po prostu włącz ulubioną muzykę. Zapal w mieszkaniu świecie zapachowe, załóż wygodny dres i zrelaksuj się tak jak lubisz. A być może Twoim sposobem na odprężenie po pracy będzie wieczorny jogging?

5. Pociesz się, że nie tylko Ty pracujesz w weekend!

Wbrew pozorom bardzo dużo ludzi musi pracować w dni wolne i dlatego nie warto z tego powodu rwać włosów z głowy. Taka sytuacja ma też swoje pozytywne strony. Pamiętaj, że za pracę w niedzielę powinieneś dostać inny dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie!