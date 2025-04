Czym jest sen?

Dla jednych sen jest reakcją na uczucie senności, a dla innych ma wymiar bardzo osobisty. Jedni go przeceniają, inni wręcz przeciwnie. Są osoby, które nawet boją się snu. Okazuje się jednak, że sposób myślenia o śnie ma istotny wpływ na jego jakość. Aby był spokojny i żeby bez problemu zasypiać, musicie zmienić swoje nastawienie do niego. Nie nastąpi to od razu. Jednak negatywne myśli nie towarzyszą wam od urodzenia. Ich przyczyna tkwi gdzie indziej. Bezsenność może być spowodowana przykrymi doświadczeniami z dzieciństwa lub ostatnich kilku miesięcy. Kluczem do pozbycia się problemów ze snem będzie uporanie się problemami. Jeśli to wam się uda, to wkroczycie na drogę spokojnego snu. Zmiany mogą nastąpić już teraz, ale tylko wtedy, gdy zaczniecie krytycznie oceniać swoje nastawienie do snu.

Moc psychiki

Gdy chcemy zrealizować jakieś marzenie, pragnienie, bardzo często stosujemy wizualizację. Wykorzystujemy moc psychiki, by przybliżyć się do celu. I choć metoda ta w wielu przypadkach może okazać się skuteczna to, niestety, nie pomoże zapobiec bezsenności. Wizualizacja mentalna może bowiem odegrać rolę w ulepszeniu techniki w jakimś sporcie, a raczej pomóc nam myśleć, że jesteśmy w stanie osiągnąć wymarzony cel.

Psychika ma ogromny wpływ na sen. Jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że nie będziecie mogli tej nocy zasnąć, to zapewne tak też się stanie. Negatywne myślenie może wpłynąć również na jakość snu. Psychika i podświadomość mają zatem istotny wpływ na bezsenność.

Jak podświadomość wpływa na sen?

Wiele osób uważa, że nasza psychika ma ogromną moc. Czasami podświadomie myślimy o czymś i mimowolnie przyciągamy to do siebie. Negatywne myśli na temat snu u osób, które już doświadczyły bezsenności, mogą okazać się tragicznymi w skutkach. Zwykła myśl „Co się stanie, jak dzisiaj nie uda mi się zasnąć?”, może uruchomić lawinę zdarzeń. Moment zaśnięcia może nie nadejść zbyt prędko. Dzieje się tak dlatego, że nasza podświadomość uruchamia szereg zachowań, które udaremniają zasypianie. Wymienia się wśród nich nadpobudliwość psychoruchową, uczucie niepokoju. Następnego dnia po ciężkiej, nieprzespanej nocy może pojawić się zmęczenie i osłabienie jakości funkcjonowania.

Co zrobić, by zasnąć?

Zapewne wiele z was pomyślało, że skoro podświadomie można oddalić moment zaśnięcia, to można zadziałać również w drugą stronę. Mianowicie przywołać sen. Hipotetycznie byłoby to możliwe, co nie znaczy, że proste. Przede wszystkim musicie odczuwać senność. Jest to jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza u osób, które cierpią na bezsenność. Charakteryzują się one tym, że w głębi serca nie chcą zasnąć, mimo że mówią inaczej. Może to wynikać z wrodzonej tendencji psychoruchowej lub po prostu stresu. Dla takich osób sen ma wydźwięk bardzo osobisty. Nie jest traktowany jako normalny proces, kiedy organizm odpoczywa. Znaczenie, jakie dana osoba nadała swojemu snowi, uniemożliwia jej zaśnięcie i jest przyczyną bezsenności.

