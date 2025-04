Czy bezsenność jest groźna?

Chyba każdy z nas zna to uczucie, kiedy jesteśmy zmęczeni i próbujemy zasnąć, a tysiąc myśli kołacze w głowie i nie pozwala zmrużyć oka do samego rana. Sen jest błogosławieństwem, regeneruje organizm i pozwala zebrać siły na kolejny dzień. Powtarzające się nieprzespane noce oraz towarzyszący temu stres mogą w efekcie doprowadzić do poważnych zaburzeń.

Problemy ze snem dotykają wiele osób, bez względu na wiek, płeć czy charakter. Zdarza się, że pojawiają się sporadycznie i szybko mijają. Ale gdy bezsenne noce nasilają się, to znak, że dzieje się coś niepokojącego i bez pomocy specjalisty się nie obejdzie.

Skąd się biorą problemy ze snem?

Nikt nie jest w stanie wskazać bezpośredniej przyczyny bezsenności. Są one indywidualną sprawą każdego człowieka – problemy rodzinne, nadmiar obowiązków, stres w pracy czy traumatyczne przeżycia tylko ją pogłębiają.

„Przyczyn bezsenności i stresu może być naprawdę dużo. Począwszy od zatrucia organizmu toksynami, drożdżakami, pasożytami, niewłaściwą pracą tarczycy, zachwianiem równowagi hormonalnej, niedoborem kwasów tłuszczowych, witaminy B itp. Dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich kroków przywracających zdrowy sen, czyli zdiagnozowanie przyczyn” – mówi Irena Stolorz z Centrum Diagnostyki Organizmu Revitum.

Wśród przyczyn braku snu można wymienić również takie czynniki jak:

niehigieniczny tryb życia,

brak aktywności ruchowej,

zła dieta,

używki (alkohol, kawa, herbata, papierosy czy narkotyki),

leki, nawet te nasenne. Jest to niebezpieczne, ponieważ po dłuższym czasie zażywania mogą uzależniać i wzrasta potrzeba na coraz to większe dawki, aby móc spokojnie zasnąć.

Wszystkie te czynniki mogą zakłócać zdrowy sen, co po dłuższym czasie wpłynie niekorzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne.

Czym grozi długotrwała bezsenność?

Nieleczona prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu, przyczyniając się do rozwoju wielu niebezpiecznych schorzeń. Niewyspanemu człowiekowi towarzyszy stan permanentnego zmęczenia, braku energii i chęci do życia. Bezsenność wywołuje rozdrażnienie, podatność na stres, kłopoty z koncentracją i pamięcią, wielokrotnie powtarzające się w ciągu dnia bóle głowy i mięśni. Niedobór snu może prowadzić do osłabionej zdolności oceny sytuacji i kłopotów ze skupieniem wzroku.

„Zalecam wykonanie testu obciążeń, który ukazuje stan całego organizmu i procesów w nim zachodzących. Umożliwia kompleksowe podejście do objawów, co zwiększa szansę na prawidłowe ustalenie przyczyn danej dolegliwości i w miarę zareagowanie szybką reakcję na zaistniałą sytuację” – dodaje Irena Stolorz.

