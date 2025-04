Spis treści:

Atak paniki to pojawiający się nagle epizod nasilonego strachu, związany z poczuciem nadciągającej tragedii, występujący bez rzeczywistego zagrożenia, który wywołuje objawy fizyczne:

Przy ataku paniki mogą pojawiać się uczucie zbliżającej się śmierci, przekonanie, że to zawał lub udar, strach przed utratą przytomności. Taki napad pojawia się nagle i objawy są od razu bardzo nasilone. Ustępuje maksymalnie w ciągu 30 minut.

Trzeba podkreślić, że ataki paniki są powszechne. Są jednym z najczęstszych problemów zdrowia psychicznego. Częściej dotyczą kobiet. Problem może występować z bardzo różną częstotliwością. Niektórzy doświadczają 1-2 ataków w ciągu całego życia, a u innych często się one powtarzają. Dochodzi niekiedy też do ataków paniki w nocy.

Nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, jednak wpływają na jakość życia. Strach przed kolejnym napadem jest naturalny w takich przypadkach, jednak często powoduje unikanie pewnych sytuacji, miejsc, ludzi i zmienia zachowania danej osoby. Nie jest to dobry sposób na poradzenie sobie z tym trudnym doświadczeniem.

Na szczęście napady paniki można skutecznie leczyć. Można sobie radzić z nimi samodzielnie oraz skorzystać z pomocy specjalistów.

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu leczenia ataków paniki. Z takim problemem warto zgłosić się do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, ponieważ nieleczone ataki paniki mogą znacznie pogorszyć funkcjonowanie. Aby sobie pomóc, pamiętaj:

Celem każdego ze sposobów leczenia jest próba obniżenia napięcia emocjonalnego i uczucia lęku.

Ćwiczenia oddechowe podczas ataku paniki są przydatne, gdy szybko oddychasz. Według badań połowa osób, które mają ataki paniki, ma symptomy hiperwentylacji. Unormowanie oddechu pozwala zmniejszyć przykre objawy towarzyszące napadowi lęku.

Ćwiczenia oddechowe na ataki paniki:

Kilka minut takich ćwiczeń powinno wystarczyć, żeby poczuć się lepiej. Uczucie zmęczenia jest normalne.

Ćwiczenia oddechowe warto wykonywać regularnie niezależnie od ataków paniki. Pozwala to wyrobić sobie technikę prawidłowego oddechu, dzięki czemu można szybko się zrelaksować, gdy w przyszłości pojawi się nasilony lęk.

Napadom paniki można skutecznie zapobiegać. Warto zastanowić się, kiedy ataki się pojawiają, czy są związane z jakąś sytuacją, myślą? Dobrze jest udać się po pomoc do specjalisty, który pomoże nam znaleźć źródło lęku i poznać techniki, które pomogą nam sobie poradzić.

Sposoby na zapobieganie atakom paniki:

Jeśli ktoś ma atak paniki, należy powoli przeprowadzić taką osobę do miejsca cichego i spokojnego oraz poprosić osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu o jego opuszczenie, gdyż nadmierna liczba ludzi w otoczeniu zdenerwowanego może tylko nasilić jego panikę. Jedyną pomocą, jaką możemy udzielić osobie, która ma atak paniki, jest stopniowe jej uspokajanie. Najlepszym sposobem na to jest złapanie zdenerwowanej osoby za ramiona i polecenie jej, by oddychała spokojnie i głęboko razem z nami. Powinniśmy stanowić przykład dla takiej osoby i oddychać w naturalnym tempie. Pomocne będą ćwiczenia oddechowe oraz porady opisane wyżej.