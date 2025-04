Badanie GFK Polonia „Polacy a stres” sprawdziło, jak radzimy sobie ze stresem. Okazało się, że nie najlepiej – ponad połowa z respondentów zapytanych o sposoby walki ze stresem odpowiada: „idę spać”, „udaję, że nie ma problemu”, „staram się nie myśleć o zaistniałej sytuacji”. Tymczasem kumulacja stresu działa na nas negatywnie – taka przedłużająca się, długotrwała nerwówka prowadzi do licznych kłopotów zdrowotnych.

W jaki sposób stres wpływa na nasze zdrowie?

Jak wynika z badania, 41% Polaków uważa poniedziałek za najbardziej stresujący dzień tygodnia, a 78% opisuje poniedziałkowe samopoczucie jako przeciętne, słabe lub złe.

Około 30% mieszkańców Polski wskazuje, że przynajmniej kilka razy w miesiącu odczuwa: długotrwałe zmęczenie, kłopoty z koncentracją czy nadmierne łaknienie. Choć 61% badanych jest zdania, że stres może działać mobilizująco, tylko 13% osób dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem. Najlepiej z nim radzą sobie mieszkańcy Pomorza (21%), najgorzej osoby z województw: opolskiego, śląskiego i lubelskiego (9%).

Stres możemy wykorzystać na swoją korzyść i obrócić go w działanie. Trzeba tylko wiedzieć, jak.

Gdy zaczynamy odczuwać stres do naszej krwi wyrzucone zostają hormony: adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Sprawiają, że mamy więcej energii, siły i mocy, aby stawiać czoło trudnym sytuacjom pojawiającym się w pracy czy w życiu prywatnym. To od nas w znacznej mierze zależy to, co będzie dalej co zrobimy z naszą energią i napięciem. Jedną z opcji jest wykorzystanie stresu na swoją korzyść

– mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog motywacji.