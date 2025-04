Stres to nic innego jak alarm dla twojego ciała. A wywołać go może każda nowa sytuacja, nawet tak radosna jak awans czy narodziny dziecka. Organizm zwiększa wtedy produkcję adrenaliny (hormon stresu), co prowadzi do szybszego bicia serca, napięcia mięśni czy ucisku w żołądku. Taki stan pobudzenia zwykle nie jest przyjemny, jednak daje nam siłę i mobilizuje do działania. O wiele lepiej ze wszystkim sobie wtedy radzimy!

Kiedy stres staje się szkodliwy?

Stres nie zawsze jest naszym sojusznikiem, bywa też wrogiem. A dzieje się tak, gdy towarzyszące nam napięcie (spowodowane choćby konfliktami w rodzinie czy pracy) obciąża nas zbyt mocno lub zbyt długo. Nierozwiązane problemy sprawiają, że organizm musi stale pracować na zwiększonych obrotach. Zaś przeciążony, po prostu się rozregulowuje. Efekt? Spada nam libido, gorzej śpimy, mamy kłopoty z koncentracją, pamięcią, stajemy się płaczliwe lub wybuchamy z byle powodu. Następstwem takiego przewlekłego stresu często bywa też długo utrzymujący się stan przygnębienia, który może się przerodzić w nerwicę, a nawet w depresję.

Kto jest szczególnie narażony na stres?

Mamy różną odporność na stres, co wiąże się z cechami naszej osobowości. Które z nich szczególnie sprzyjają stresowaniu się?

Skrywanie uczuć. Jeśli mimo trudnej sytuacji udajemy, że wszystko jest w porządku, kłopoty się nawarstwiają. My zaś wpadamy w pułapkę wielkiego stresu.

Jak poradzić sobie ze stresem?

Ponieważ stresu nie sposób uniknąć, warto nauczyć się dawać mu skuteczny odpór. Jakie strategie sprawdzają się najlepiej?

