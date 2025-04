Jak radzić sobie ze złością?

Złość bywa zdrowa, pod warunkiem, że nie odczuwamy jej zbyt często i potrafimy sobie z nią radzić. Jak zatem okiełznać bestię w nas drzemiącą? Oto 5 skutecznych sposobów.

Reklama

Fot. Depositphotos

Złość to uczucie jak każde inne, choć niestety nie należy do pozytywnych. Złość może być destrukcyjna, gdy nie potrafimy jej odpowiednio wyrazić lub gdy towarzyszy nam zbyt często. Nie dość, że świat jawi się w czarnych barwach, chroniczne odczuwanie złości grozi chorobą wieńcową. Podczas odczuwania złości uwalniane są hormony stresu, co prowadzi do uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych, wyższego poziomu cholesterolu i spadku odporności, we krwi gromadzi się homocysteina, sprzyjająca wystąpieniu choroby wieńcowej.

Warto zatem ze złością umieć sobie radzić. Nie wpadać we wściekłość z byle powodu. Nie dać złości zapanować nad własnym życiem. Złość trzeba umieć wyrażać, tak by nie stała się wiodącym uczuciem.

Oto 5 skutecznych sposobów radzenia sobie ze złością:

1. Zaakceptuj złość – złość to uczucie jak każde inne. Warto umieć wychwycić moment, gdy zaczynamy ją odczuwać i zastanowić się nad swoją reakcją. Aby lepiej zrozumieć cały mechanizm warto sobie zadać kilka pytań: Jak złość wpływa na Ciebie? (Boli Cię głowa? Zaciskasz pięści? Zagryzasz wargi?), Jak wyrażasz złość? (Krzyczysz na innych? Mówisz rzeczy, których normalnie byś nie powiedział/ła? Wyrażasz złośliwe uwagi?) Co Cię zdenerwowało? (Czy ktoś Cię zranił? Poczułaś się obrażona? Czy ktoś zranił Twoje uczucia?)

2. Weź odpowiedzialność za złość – to, że czujesz się wściekły/a, zły/a, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, Ty o tym decydujesz. Zrozumienie faktu, że my jesteśmy odpowiedzialni i decydujemy o tym, co odczuwamy w danej chwili, pomaga zapanować na złością. Chroni przed gwałtownym wybuchem.

3. Mów o złości – powiedz na głos, że jesteś zły/a, mów o swoich uczuciach, dzięki temu łatwiej będzie ci zapanować nad emocjami. Poczujesz, że masz kontrolę nad własną złością i gniewem.

4. Ochłoń – daj sobie chwilę, dzięki temu zrozumiesz co Cię zezłościło i nie wybuchniesz, łatwiej będzie Ci podjąć inne działania, by opanować złość. Aby ochłonąć:

licz do dziesięciu,

oddychaj głęboko skupiając się na wdechu i wydechu,

idź na spacer,

wyjdź do innego pokoju,

wyobraź sobie ładne relaksujące miejsce lub miłą sytuację,

złap dystans (spójrz na sytuację z innej perspektywy).

Reklama

5. Wyraź złość we właściwy sposób – mów o swoich uczuciach, ale bez atakowania innych, wytłumacz, że coś Ci sprawia przykrość i wskaż drugiej osobie, jakie zachowanie Cię denerwuje. np. „Denerwuje mnie to, gdy mówisz do mnie takim tonem”. „Jestem wściekła, kiedy mi nie dajesz dokończyć zdania” (zamiast: „Ty zawsze mi przerywasz”). Jeśli złość dopada Cię często, skorzystaj z kursu kontrolowania złości lub terapii. Czasem głęboko skrywane uczucia wpływają na odczuwanie złości, a w takich sytuacjach praca z psychologiem jest niezbędna.